在北海道旅遊的國人，今晚是否感受到地牛翻身？據日本氣象廳發布訊息，當地時間25日晚間10時27分（台灣時間晚間9時27分），北海道東部海域發生規模6.1地震，最大震度為根室市5弱，東京也有感。不過，日本氣象廳說，無須擔心會有海嘯發生。震央附近有居民表示，搖晃時間大約10秒。

日本電視台25日晚間報導，位於北海道東部釧路、根室附近外海發生地震，規模6.1，地震深度60公里。

日本放送協會（NHK）在官方推特發布地震報導連結並附一段18秒影片，畫面顯示根室市別海町搖晃頗為劇烈。

美國地質調查所（USGS）網站資訊顯示，震央位於距離釧路市61公里處的海域。

除了北海道，日本氣象廳官網資訊顯示，本州北部的青森、岩手、宮城、福島4縣也有明顯搖晃感，其中青森縣東南部震度為3，其餘震度均為2。東京都震度1。

NHK報導，截至當地晚間10時45分，海上保安本部、當地警方尚未接獲受災通報，北海道電力網顯示，至當地時間晚間11時均未傳出停電情況。根室市政府也尚未接獲災情，不過一名市府職員表示，地震發生時他正好在市政廳內，晃動持續大約10秒。

日本氣象廳說明，北海道自去年8月11日在上川地方北部發生規模5.4級地震以來，今天這起地震是首次觀測到震度在5弱以上。日本政府於晚間10時30分在首相官邸危機管理中心成立連絡室，以持續確認災情。