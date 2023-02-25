香港名媛蔡天鳳遭殺害碎屍，兇嫌竟是前夫一家人，而目前4人都已被拘捕調查，蔡天鳳和前夫所生的子女，則由蔡天鳳母親「五姐」照顧，據悉，「五姐」在大陸做生意，而她也常在抖音分享生活點滴，更不時會見到女兒和現任丈夫的合照，對此，網友也紛紛湧入「五姐」的抖音留言哀悼，而「五姐」也現身按讚網友留言。

蔡天鳳母親按讚網友留言。（圖／取自「五姐」抖音）

從蔡天鳳母親的抖音內容可看到，多是女兒和姊妹、現任丈夫跟4名子女的生活照片，一家人感情融洽，常會出外遊玩，而現任丈夫也把蔡天鳳和前夫生的兒女視如己出，蔡天鳳母親也大讚女兒善良優秀，希望她永遠幸福。

網友見狀都紛紛到蔡天鳳母親的抖音留言，希望她節哀順變，而她雖然沒有回覆，但對於網友「女兒一定教育的很好，可惜遇到人渣了，唉」、「太殘忍了，一定要為女兒討回公道。誒，都是生女兒的人，看不得這樣的新聞」、「看了幾個視頻，我覺得她好愛她這個大女兒，這麼愛女兒的媽媽怎麼接受得了」等相關留言，她都默默按讚，間接吐露心聲，讓網友看了都相當心疼。