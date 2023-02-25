36歲韓國影帝劉亞仁近日捲入染毒風波，先是因濫用俗稱「牛奶針」的麻醉藥異丙酚（Propofol）過量，遭限制出境，再從尿檢中被發現呼麻，沒想到昨（24日）又被踢爆，劉亞仁的毛髮又測出對第3種毒品呈現陽性反應，今（25日）又被爆料，一年竟使用73次牛奶針，總劑量高達4400毫升。

韓媒MBC昨獨家報導，最近韓國國立科學搜查研究院從劉亞仁毛髮中檢測出的分析結果，包含一開始的異丙酚到大麻，還有第三種毒品成分，據悉，尿液只能驗出短時間使用的藥物，但毛髮可以驗出1年內使用過的藥物，被認為準確性較高。Channel A今則報導，食品醫藥安全處透露，劉亞仁從2021年1月1日至12月23日，用了73次牛奶針，共4400毫升，平均每個月使用6次。而警方不久後也將以嫌疑人身分傳喚劉亞仁，對此，他所屬經紀公司UAA則回應，「雖然尚未收到警方正式的通知，但會依照規定的日期，誠實地接受調查」。

而曾2度獲青龍獎影帝的他，戲約不斷，目前手上還有多部作品待播、待拍，與李炳憲主演的《終極對弈》恐無法如期4月在Netflix上架，加上還有2部尚未進組的《地獄公使2》和《末日傻瓜》都是Netflix的影集，讓Netflix遭受嚴重波及，成了最大苦主，他們日前也發聲表示，正在與作品相關人士商討中。

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