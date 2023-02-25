過去幾天，一名非同質化代幣（NFT）巨鯨（鯨魚Whale意思為持幣大戶）大量拋售，引起全球幣圈不小的騷動，這名巨鯨不是別人，正是台灣的饒舌歌手麻吉大哥——黃立成，國外分析師認為，新興市場Blur即將進行第2次代幣空投（Air Drop），這一次大規模的NFT拋售可能是為了獲得額外的$BLUR代幣的獎勵，進而獲取一些額外利潤的策略。
據專業區塊鏈媒體Cointelegraph.com 25日報導援引NFT市場分析工具Nansen的數據，非同質化巨鯨黃立成（Machi Big Brother）在48小時內拋售了1010個NFT，售得了11680個以太幣（市價近新台幣5.7億元）。
由於區塊鏈鏈上數據是透明公開的，所以在2月25日的推特上，市場分析工具Nansen公司專家瑟曼（Andrew Thurman）研究了這2天的交易活動，並指出這「可能是有史以來最大的NFT拋售。」
拋售了包含90枚無聊猿遊艇俱樂部（BAYC），191個突變猿遊艇俱樂部（MAYC）以及112枚紅豆（Azuki）等。
黃立成在短暫的出貨後，又迅速買回了991個NFT，瑟曼認為這可能是一種策略，可能是要賺取Blur代幣空投，不然就是「赤裸裸的市場操縱。」
據報導，14日Blur開始向社群發放第1輪代幣空投，空投的代幣數量取決於用戶的平台參與程度和基於以太坊（Ethereum）上的NFT交易活動。這一波拋售可能使得黃立成為Blur（$BLUR）代幣空投的最大接收者之一。
2月17日，區塊鏈分析平台Arkham Intel表示，麻吉大哥已經收到了180萬枚$BLUR空投，兌現了130萬美元（近新台幣3987萬）。Blur最近將全球最大NFT市場OpenSea從交易量排名第1名的寶座上趕了下來。
瑟曼憂心：「一個人對空投的追求正在毀掉一些市場，」根據幣價資訊網站CoinGecko的數據，截至報導為止，$BLUR的價格是0.79美元（24塊台幣），在過去7天裡下降了17.7%。
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