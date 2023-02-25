交易大限前將雙星拆解的籃網，今（25）日以87比131慘敗給公牛，吞下近4場比賽的第3敗，近期被安排在板凳出賽的班西蒙斯（Ben Simmons）因左腳痠痛而缺席此戰，不過傷勢狀況卻不太樂觀，西蒙斯至少將再缺席一場比賽。

西蒙斯在明星賽前接受PRP（血小板血漿注射）治療，希望緩解膝蓋的不適感，不過最近幾天開始訓練時，疼痛感卻再次爆發，西蒙斯透過《紐約郵報》表示：「一個星期之後我們會重新評估傷勢，再來看看狀況如何，在這之前我必須先完成一些既定目標。」

本季平均僅能攻下6.9分、6.3籃板及6.1助攻，西蒙斯沒能拿出年薪高達3544萬美元的身手，甚至已經成為板凳末端的最後選擇，但西蒙斯表示其實自己過去一整年都是帶著不健康的身體出賽，因此無法拿出100%的表現，也讓他一直缺席比賽，「這是從未碰上的傷勢，我正在試著怎麼處理它。」

未來一個禮拜，籃網將陸續面對老鷹、公鹿、尼克及塞爾提克，都是名列東區前8的隊伍，且距離後頭的尼克只剩1場勝差，近況不佳的籃網掉進附加賽的機率非常高。