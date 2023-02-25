另一半徹夜未歸真的讓人很擔心！一名男網友表示，他和女友遠距離戀愛中，近日女友和同事聚餐時醉倒在包廂，還被對方單獨帶回家過夜，事後，女友聲稱「男同事是男同志」，兩人之間不可能發生任何關係，不過這名男網友卻無法放下心中的大石頭，害怕女友背著他偷吃，只好上網發文請益，貼文一出，引發熱烈討論。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，他目前在台中讀書，而女友則住在台北，日前女友和打工的同事聚餐，約莫晚上11點左右時，打電話報備會玩到比較晚，要原PO早點睡覺，別過度擔心，原PO不禁心想：「我怎麼可能不擔心，她在電話裡聽起來超醉的！」

後來，原PO為了等女友報平安一整個晚上都沒有睡覺，隔天早上他主動撥電話給女友也無人接聽，直到中午才好不容易聯繫上，女友解釋，因為前一晚喝醉昏倒在包廂裡，是一位好心的男同事帶她回家借宿一晚，強調「不要擔心，同事是男同志，不可能有踰矩的行為」。

原PO對於女友的說法完全無法解受，一方面不認識這名男同事，一方面也怕對方謊稱同志卻對女友伸出狼爪，只好上網發文求助，「我到底該不該相信女友呀」。

貼文曝光後，多數網友認為原PO慘遭劈腿，紛紛留言，「如果愛有顏色，那一定是綠色」、「這行為很沒底線耶，要小心唷」、「問就是分啦」、「答案已經很明顯了」；然而，也有人認為，至少女友誠實報告在男同事家過夜，若真的發生不可告人的事情，根本不會洩漏任何蛛絲馬跡。

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