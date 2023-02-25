美國海軍P-8海神巡邏機24日在南海西沙群島以北飛行，遇到中共戰鬥機伴飛驅離，並「伴飛」了15分鐘才離開，雙方最近距離約150公尺。退役中將帥化民表示，因為戰鬥機行動比較靈活，巡邏機調整自己飛行弧度、高度都比較慢，所以飛行員考慮到自己的安全，他就要採取迴避。

針對中美軍機南海上空近距離接觸，帥化民今(25日)在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，美國現在為什麼要公布這件事，是因為最近從俄羅斯總統普丁、美國總統拜登、中國大陸外交部的談話，都趨向硬了，所以任何一個可以找碴的理由，都拿來放大。

帥化民接著指出，美國是用這件事情，去勾起以前的回憶。2000年，也是一架巡邏機被中共軍機撞到，後來受傷以後到大陸的機場降落。不過，他認為，150公尺高低差還是有一點，不算是很危險。飛機靠越近、又在同一個平面，才容易擦撞，從美軍拍的畫面來看，還是可以閃避。

針對中美軍機的互動，帥化民點出，為什麼美軍會退卻？那是因為戰鬥機行動比較靈活、轉折也快，而巡邏機的個子比較大，調整自己的飛行弧度、高度都比較慢，所以當然是攔截機佔優勢，它可以逼你退；而這個狀況，還不到要使用武器的地步，飛行員考慮到自己的安全，就要採取迴避。