乳癌是女性發生率最高的癌症，好發於45-69 歲之間，且罹癌年齡層有年輕化趨勢。因乳房篩檢的普及、治療的進步，乳癌患者多在早期就能確診，透過正規治療，5年整體存活率可高達85％，其中0期個案更達100％，不過伴隨著癌症治療的副作用也常困擾患者，如淋巴水腫、腋網症候群、肌力衰退等。為造福更多癌症病友，菲萌物理治療所今開幕，為國內第1間專注全女性健康促進的物理治療所。

財團法人乳癌防治基金會董事長張金堅醫師、台北長庚一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓、台灣前女籃國手國手覃素莉、主播劉方慈及多位醫師今日都到場共襄盛舉。張金堅表示，自己和物理治療非常有緣分，兩位創辦人對於乳癌物理治療的堅持和認真讓人非常感動。

覃素莉表示，身為女性、運動員同時又是位母親，對於身體的關注保養一直小心翼翼，除每年的健康檢查外，乳癌、子宮頸癌等自我檢

查與定期篩檢是刻不容緩。物理治療除處理運動傷害、提供運動訓練外，也讓患心情更舒服。

劉方慈身為女性上班族代表，呼籲女性應隨時注意身體異狀，應及早接受正確的醫療診治，平時保持運動和良好的飲食習慣，必要時可尋求專業醫療人員或物理治療師協助。

曾為乳癌病友的曾子容與兩位女性治療師共同創立菲萌物理治療所，希望透過自身抗癌經驗、物理治療專長，期許陪伴更多女性癌友走過癌症治療的痛苦。所長張雅淳表示，常見的淋巴水腫、腋網症候群都能夠藉由物理治療得到改善，不僅治療，還需要了解如何正確自我照顧，以及跟隨運動訓練，減緩肌力與體能的衰退。

周旭桓表示，女性乳癌病患7年內增加了6成，愈來愈多人需接受乳房切除、腋下淋巴清除手術以及乳房重建手術。因此，手術疤痕、術後沾黏、莢膜攣縮以及淋巴水腫成了需處理的課題，現今的確很需要專為女性乳癌病患整合性的物理治療服務。他呼籲正在受到乳癌痛苦或康復後有後遺症的女性，可向物理治療專家求助。