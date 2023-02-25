大陸觀察者引述法國《費加羅報》報導，一直想訪問中國大陸的法國總統馬克宏當地時間25日在巴黎參加法國國際農博會時宣布，他將於4月初訪中。馬克宏當天還談到了中方此前一天公布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件表示：「中國致力於和平是一件好事」。

報導稱，馬克宏透露，他將與中方就俄烏衝突問題交換意見，推動通過談判解決烏克蘭危機，反對使用或威脅使用核武器和化學武器。

據法國BFM電視台稱，此前艾里賽宮在2月中旬就透露，法國總統府「正在準備」馬克宏的訪中事宜，稱「現在到了與中國政府恢復接觸的時候」，各方希望就烏克蘭衝突這樣的全球問題「給予新的對話動力」。

《費加羅報》《觀點報》等法媒還在25日報導中提到，過去幾周以來，中國一直尋求在俄烏衝突中發揮調停作用。烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯外交部均對中方在危機一周年之際發布的立場文件積極評價，烏克蘭還明確表達希望與中方就此展開會談。

值得一提的是，近幾個月來，馬克宏頻繁在各種管道表達了訪問中國的意願。去年11月上海進博會上，法國駐中大使羅梁透露，法國方面一直在計畫馬克宏的訪中之旅，馬克宏本人也多次表示希望來中國，「最好每年都來一次」。

還有德國政府內部消息人士稱，在德國總理蕭茲去年11月4日訪中前，馬克宏曾提議「一起去中國」，稱這樣可以向中國展現「歐盟團結」，但被蕭茲拒絕。

對此，中國駐法大使盧沙野年初接受《歐洲時報》專訪時表示，中方熱烈歡迎馬克宏總統2023年適時訪中，屆時兩國元首可以就雙多邊合作廣泛深入交換看法，為中法關係發展擘畫新藍圖，注入新動力。「我們對此訪充滿期待，對中法關係前景充滿信心。」

此外，中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰日前在大陸《環球時報》專訪時透露，歐盟執委會主席范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾或將在今年上半年訪中，中歐雙方有望很快迎來「頻繁的高層互訪」。傅聰表示，中國與歐盟在烏克蘭問題上的立場不完全一致，但不希望烏克蘭問題影響到中歐關係的發展，他對中歐關係回暖「持非常樂觀的態度」。

本月15日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅曾到訪巴黎，馬克宏親自接待，雙方就烏克蘭問題深入交換了意見。王毅強調，北京在烏克蘭問題上堅定秉承客觀公正立場，始終致力於推動和解與和平談判。

馬克宏也在會談中指出，法方重視對中關係，認為法中加強戰略對話具有重要意義。面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。法方希望加強兩國在氣候變化、生物多樣性、海洋保護等領域的合作。