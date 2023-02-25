這過程太轉折！有女子在網上抱怨男友，她表示男友因迷上「跳蛋」系列的謎片，沒想到，看完後竟然要求她仿照謎片情節，她原本不答應，認為「這樣出門感覺超怪，萬一被人發現真的很丟臉」，但敵不過男友苦苦哀求，便照著男友意思去做，與男友出門後「三不五時按一下遙控器」，讓她心情超複雜。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示男友沉迷於看「跳蛋」系列的謎片，看了之後竟求她仿照謎片情節，她聽完後超傻眼，始終不答應，並認為「這樣出門感覺超怪的，而且萬一被人發現真的很丟臉」。

然而，她禁不起男友的苦苦哀求，於是心軟答應男友的要求，後來與男友出門後，男友竟三不五時要她按一下遙控器，但沒看過謎片的她，根本不知道要怎麼使用，開始隨便亂按，當一看到一群路人經過男友身邊時，「男友猙獰的表情和不自然地扭動，搞得她心情很複雜」。

文章一出，網友紛紛留言表示「我以為是男友要你塞跳蛋，看到後面...等等，怎麼好像怪怪的」、「這轉折好過現今大半的電影」、「妳男友跳蛋塞屁股？」、「以後我走在路上要開始注意有沒有人不自然扭動了」、「想不到系列」、「我男友也是這樣，不過我很樂意玩他」、「越看我的表情越疑惑」。