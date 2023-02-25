香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）因財產惹來殺身之禍，遭鄺姓前夫一家四口謀殺，甚至把她肢解、烹煮和丟在冰箱，十分殘忍，嫌犯們近日先後落網。經警方調查發現鄺姓一家為謀財害命，已計畫數個星期，蔡天鳳前公公早在2月初租屋做準備，有鄰居更出面指控，多日半夜聽到絞肉機運轉聲，如今才知道真相有多血腥。

根據《巴士的報》報導，蔡天鳳命案曝光後，住在大埔龍尾村命案現場附近的一名女鄰居表示，該屋子的主人不住本地，這裡長期出租、換了不少租客，而鄺姓一家人是在2月初才搬入；她描述其中一名年約60多歲的男子（鄺男父親，蔡天鳳前公公），常常在四處巡邏，多次確認沒異狀才會進屋，且從來不跟鄰居們打招呼。

而女鄰居補充說，從數日前的半夜12點左右，鄺男租屋處會傳出絞肉機運轉的聲音，因為聲音很大聲，每次都持續半個小時左右，讓她本想報警檢舉；如今回想起這個情形，才知道該處當時正在「割肉碎屍」，不禁毛骨悚然。據悉，分屍案發地點內部十分簡陋，常見的家具只有沙發和冰箱，其餘都是分屍工具，切肉機、絞肉機、電鋸、鐵鎚、雨衣、手套和面具等。

據《香港01》報導，名媛蔡天鳳被發現遭殺害肢解，警方馬不停蹄四處蒐證，在大埔龍尾村一間小屋裡，找到削肉機、電鋸和菜刀等分屍工具，還有冰放她雙腳殘肢的冰箱；另外警方透露，在抵達後還見到有2鍋煲好的湯，混有人體組織，多到快要滿出來，還能清楚看到有大量碎肉末，也緊急送去化驗。