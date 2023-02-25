先前受到腸胃炎影響，一度向中華隊請了2天病假，旅美好手張育成25日在與樂天桃猿的比賽中先發上陣，4次打擊全數敲安，包含2局敲出飛出球場外的超大號3分炮，他透露，腸胃炎後覺得體重下滑，好在有老婆幫他「補一下」，讓他很快恢復狀態。

張育成在20日因身體不適未參與中華隊練球，當時總教練林岳平透露他有拉肚子的情況，隔天他也未隨隊出戰在嘉義市與統一獅的比賽，「餅總」更新他的病況，確定是因為腸胃炎。

經過2天休息後張育成「滿血」回歸，今天比賽也先發上陣，扛中華隊第4棒、鎮守二壘，4次打擊敲出3支一壘安打、1支3分炮，狀況與生病前沒有太大落差。

張育成透露，腸胃炎後感覺體重下降許多，身體輕盈的不少，他也開玩笑說剛回來練習時自己就像是盜壘王一樣，「好在老婆有幫我補一下，喝雞精、吃牛肉，讓我把體重吃回來，現在身體狀況也慢慢回來了。」

今天碰上北部低溫特報，雖然氣溫低但張育成手感卻熱得發燙，他笑著說：「不可以因為天氣讓手感冷掉，加上保持開心、喜悅，讓心情更熱。」他也提到，今天攻擊策略只是照著自己的節奏，好求救用力攻擊，「感謝老天爺，很久沒有單場4支安打了。」

此役也是中華隊首次碰上開放球迷進場，今晚吸引7388名球迷不畏低溫進場為中華隊加油，張育成也直呼好棒，「好久沒有看到這麼多球迷進場為我們加油，當然會很興奮，又是在國人面前，台灣球場應援很不一樣，美國只有出場曲，但台灣是這個打席中都會一直唱，很感謝他們，讚！」