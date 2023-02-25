大陸博鼇亞洲論壇副理事長、第十二屆全國政協副主席、中國人民銀行前行長周小川25日在「第五屆全球財富管理論壇--經濟重構中的財富管理態勢」分享養老金政策體制看法與建議。對於未來大陸政府或國家統籌安排的養老金大概有多少？是否還有缺口？缺口能否通過個人積累加以解決？強調不要認為養老問題還有拖延機會，以後再選擇會更難。

「中國的一個現實情況就是人口多，同時養老金面不斷擴大。總體來講，由於老齡化，養老金資金池很容易有缺口。這種情況下，國家統籌安排的養老金是保基本，不會太高，或者說比較大的缺口會較大程度依靠個人養老金加以補充。」周小川稱，未來大陸國家統籌養老金的水準是比較基本的，需要個人帳戶養老金加以支持配合，才能使養老保障達到更滿意的水準。

基於全生命周期的財務保障（LSF）的概念測算，周小川認為，在不同的平均預期壽命條件下，退休以後的生活水準約占退休前收入的70％、80％。

「現在給未來退休者的測算條件，跟公眾的溝通，我們做的還是不夠；我們討論的激勵機制，還存在一定缺陷。」周小川表示，現有個人所得稅還存在一定缺陷，有太大比重在不交個人所得稅的範疇內。同時，容易忽略個人帳戶養老金計畫中個人和企業是混合繳納的這個激勵機制。要提高個人養老金的吸引力，需要考慮群體差異、代際差異，還有人的非理性。

「考慮到現實和理性假設之間的差距，更需要針對不同的情況制定不同的辦法，要避免簡單的單一化、要算總賬。」周小川表示，如何讓退休人群形成合理預期，從而對退休做出合理計畫，還要和整個改革轉軌結合在一起研究。

對此他提出五點看法和建議：

第一，不迴避難題。

第二，不要認為養老問題還有拖延的機會，以後再做選擇會更艱難。

第三，要注意治本，至少治標治本相結合。

第四，養老金的研究任務和挑戰巨大。中國人口多、有著幾乎是世界上最凸出的老齡化趨勢，再加上轉軌，養老金缺口更大一些。

第五，中國的養老金預籌資金，總數有好幾兆人民幣，但國際上多數國家預籌養老金的總量占GDP的50％-100％，有的國家占比超過100％；中國這個比例較低，約在10％以下。

周小川表示，中國現有的養老金基礎並不太好，未來挑戰大，要高度重視、深入研究、客觀研究，更好地應對老齡化、體制轉軌和未來養老問題，才能真正實現高品質發展。