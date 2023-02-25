女星曾莞婷擁有亮眼外貌和傲人身材，過去演過多部經典本土劇，精湛演技讓人留下深刻印象，甚至被觀眾封為「八點檔女神」，親民的她不時也會分享生活。今(25日)曾莞婷在粉專曬出到泰國旅遊的美照，並透露此行是要找5年沒見的表弟，驚喜曝光足以出道的超高顏值，掀起網友熱議。

照片中，可見曾莞婷身穿露肩短版藍色洋裝，露出一截小蠻腰，下半身搭配藍色寬鬆長褲及小白鞋，清涼又不失淑女感的打扮，令人眼睛一亮，此外，曾莞婷跟姊妹們一起拍照，只見她站在泰國河岸旁，單手舉高並做出低頭燦笑的表情，朋友也開心比YA，顯然很享受這趟旅程。

值得注意的是，曾莞婷到泰國也有跟5年沒見的表弟合照，她難掩激動提及當下的心情：「不可能一秒到泰國吧⋯⋯我終於看到我弟弟了，五年的歲月也太久，話家常了一下，知道他現在一切都好，希望未來他可以更好」，從畫面中，可見表弟的臉蛋稜角分明，劍眉配上炯炯有神的眼眸，顯得氣宇不凡，淺淺一笑就夠狙擊少女心。

曾莞婷的表弟顏值相當高。(圖/曾莞婷 FB)

貼文曝光後，網友們在底下刷出暴動留言：「風景美，女神人更美」、「超強基因～福報的寫在臉上」、「4個女生中，妳腰最細，妳完勝贏了」、「思念一秒到頂點」、「不知道莞婷還有弟弟，旅途愉快」、「相信五年了妳見到弟弟心中肯定超開心吧」、「弟弟單身吧？要幫他徵女友」、「帥哥美女讚」。