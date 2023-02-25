中華隊25日與樂天桃猿進行熱身賽，先發投手黃子鵬投3.1局無失分，但在3局上挨好友張閔勛強襲球打中左腳踝，好在退場檢查後無大礙。他也提到，此役碰上很多狀況讓他能提早模擬正式賽情況，尤其是3局滿壘時遇到朱育賢，讓他能夠提前模擬可能面對中南美洲重炮手的感覺。

黃子鵬此役共投54球，3.1局投球中被敲5支安打、無失分，投出3次三振、1觸身球，因為被強襲球打中提前被換下場，經過檢查後左腳踝並無大礙。

今天中華隊進入正式賽模式，同時也是首次碰上開放球迷進場的情況，黃子鵬認為，相較於前幾場熱身賽，今天更接近正式比賽的感覺，「今天在短短3局中碰到很多狀況，但對我來說很好，透過比賽狀況去模擬正式比賽。」

黃子鵬指出，像是3局滿壘時碰上朱育賢，是更有想像空間的對決，「中南美洲的球員可能就像是遇到朱哥這樣大炮型的選手，可以去想如何在正式賽去面對。」