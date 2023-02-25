缺蛋危機持續延燒，不少民眾一蛋難求，近日更有網友發現，某壽喜燒名店突然貼出「缺蛋公告」，限定每人只供應一顆，拍照PO網詢問「壽喜燒沒蛋要怎麼吃啦」，引起討論。

網友24日在PTT八卦版PO文「吃到飽雞蛋每人只提供一顆」，表示自己午餐要去吃壽喜燒，沒想到在店門口看到業者貼出「缺蛋公告」，每人只供應一顆，更表明就算加錢也無法加點，還附上一張「蛋蛋的哀傷」圖片。

有網友到壽喜燒名店用餐，發現店家貼出缺蛋公告，每人只能吃一顆蛋。(圖／PTT)

原PO看到公告傻眼，說想加購直接被拒絕說不單賣，政府不是說不缺蛋嗎？如今壽喜燒不加蛋，到底要怎麼吃？

鄉民看到也紛紛留言：「壽喜燒沒有蛋，就等於失去靈魂」、「我完全無法想像吃無蛋壽喜燒的樣子」、「不給加點好像有點扯」、「蛋在怎麼貴也沒比肉貴吧，限蛋有點奇怪了」、「上禮拜去吃還沒有限制說」；也有人開酸：「塔綠班集結中」、「準備出征了」、「明明就沒缺蛋，是店家缺錢啦」、「依照綠粉邏輯，這公告是認知作戰」。