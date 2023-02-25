波克夏24日股價收高0.5％，報461,705美元。今年迄今波克夏股價累計下滑1.67％，表現遜於大盤。

波克夏上季營業利益年減7.9％，降至67.1億美元，相較於一年前同期的72.85億美元。不過全年營業利益創下308億美元紀錄，較2021年勁升12.2％，這是巴菲特在致股東信稱去年是令人滿意的一年的原因之一。

上季淨利達181.6億美元，或為A股每股12,412美元，遠低於去一年前同期的396.46億美元，或A股每股26,690美元。營收年減9.4％，降至3,021億美元。

波克夏全年淨損達228.2億美元，主要因為投資和衍生性合約出現679億美元損失。相較之下，2021年的淨利高達908億美元。

巴菲特認為扣除投資利得的營業利益最適合用來衡量波克夏的表現，因為會計準則要求企業必須在財報反映未實現投資損失或利得。市場波動導致波克夏每季淨利變化劇烈，不論本業表現為何。

波克夏上季回購逾28億美元自家股票，讓全年庫藏股計畫規模約達79億美。

截至去年底止，波克夏帳上現金攀升至1,286.5億美元，高於第三季末的近1,090億美元。巴菲特手中有充足的銀彈可以投資和進行收購計畫。波克夏前次大型收購案是去年斥資116億美元購買保險公司Alleghany。

巴菲特在年度股東信中表示，除了各項投資事業外，波克夏將繼續持有大量的現金和美國公債。截至去年底，波克夏是美國八家企業的最大股東，包括美國運通、美國銀行（BoA）、雪佛龍（Chevron）、可口可樂、西方石油（Occidental Petroleum）、派拉蒙全球（Paramount Global）和穆迪。