日本秋田縣湯澤市最著名的盛大祭典之一「犬子雪祭」睽違3年在本月11、12日回歸登場，吸引十多萬人次參與這場全日本獨一無二的狗狗祈福盛會，連帶令人好奇湯澤市還有什麼樣的觀光旅遊玩法。本報記者實地走訪一探犬子雪祭的歷史及遊玩亮點，也挖掘來到湯澤市其他必訪的吃喝玩樂活動，推薦旅人們來此一一造訪。

「湯澤市」位於日本秋田縣的南端，與宮城縣、山形縣相連，因為名字相像，許多人將它與在日本中部地區新瀉縣的「越後湯澤」混淆，其實這兩個是全然不同的地方。湯澤市身處擁有豐富自然秘境的日本東北地區，這裡是全日本知名的豪雪地區，市中心積雪量就有約1公尺，山區更達近2公尺，每年雪季持續超過100天，因此這裡雪地相關活動也特別盛行；其中，打造出許多巨型犬子雪雕的犬子雪祭就是湯澤市的著名盛事之一。

【犬子雪祭】

秋田縣湯澤市長佐藤一夫說：「湯澤犬子雪祭是一個持續400年的民間傳統活動。在很久很久以前曾出現盗賊，為了不再有禍害發生，各戶人家家門前都會用米的粉末製作裝飾出小狗狗的雕像祈福。就是從這裡開始慢慢的變成大型狗狗冰雕像，後來便成為每年的犬子雪祭節日的由來。」

「犬子雪祭」是全日本唯一以替狗狗祈福為主題打造的雪季祭典。（何書青攝）

犬子雪祭在每年2月的第2個周六、日登場，被稱為日本東北地區的三大雪祭之一。今年現場打造出14座雪雕神社，左右兩側矗立著巨型犬雪雕，不但吸睛，還開放讓小朋友坐在巨犬雪雕上，吸引許多大人帶著小孩來開心拍照留念；現場也設置賽錢箱，民眾在銀白世界及犬雪雕的環繞下投錢、參拜，充滿可愛又溫馨的氛圍，而明年隨著觀光逐步復甦，也預計將有更多雪雕登場。

在疫情影響3年後，今年犬子雪祭終於重新登場，不僅日本民眾來朝聖，特殊的祭典主題也吸引外國旅客一同共襄盛舉。湯澤商工會議所會頭和賀幸雄表示：「我想來參與此活動的人應該都被感動到了，像對待家人一樣愛毛小孩的人們，特地帶愛犬來參與活動，並從心理真誠的想幫牠們祈福、祈願健康。我希望向所有人傳遞這樣美好的狗狗雪祭節日活動。」

為期2天的犬子雪祭每天都有不同亮點活動，白天或是夜晚前來都能體驗不同魅力。主會場在第1天夜晚安排表演，還有絢爛的精彩煙火秀；而愛狗人士心目中的重頭戲就屬第2天的「愛犬祈願祭」，邀來祭師在犬神社前進行民俗儀式，莊嚴地替在場所有的狗狗祈福。而在展期2天間，會場也都會推出限量的愛犬個別驅邪儀式讓飼主報名。

今年的犬子雪祭暌違3年重新回歸，現場打造14座以犬為主題的神社雪雕。（何書青攝）

「犬子雪祭」打造出多座超萌的巨犬雪雕，吸引許多人攜家帶眷來參與。（何書青攝）

祭典現場聚集許多可愛的家犬，更不乏秋田縣最出名的秋田犬。（何書青攝）

在湯澤文化會館1樓，設有犬子雪祭的活動空間，裡面有祭典限定吊飾扭蛋機，幸運的話還能抽到金色版版的犬子雪祭吊飾；還可以在這裡DIY製作出犬子雪雕模型擺飾，並自己畫上顏色。此外，湯澤文化會館的咖啡廳也在祭典期間，開放賓客帶著狗狗入內。

會場一旁的大街則集結了各式美食、名物的攤販，也有大小朋友同樂的遊戲攤，室內會場還買得到湯澤特色產品、犬子祭相關紀念品和抽扭蛋活動；若沒有帶狗狗前來，也可以到現場購買守護符、給愛犬配戴的御守。

由祭師主持的愛犬祈願祭儀式是重頭戲。（何書青攝）

雪雕主會場旁匯集許多攤販，讓民眾吃美食、走走逛逛。（何書青攝）

犬子雪祭第1天晚上上演絢爛的煙火秀（何書青攝）

夜晚的雪雕在燈光照射下，呈現不同夢幻氛圍。（何書青攝）

犬子雪祭現場最令人心動的除了超萌的巨犬雪雕外，就是可以看到許多可愛狗狗齊聚一堂，許多主人都特地在這天將愛犬打扮得有趣討喜，而稀有罕見品種的狗狗也在這裡現身，更不乏秋田縣最出名的秋田犬，一出現便讓現場驚呼可愛；此外，很多主人也大方讓人與愛犬拍照或互動，因此就算沒有養狗狗的人，來到這裡也能留下珍貴回憶。

此外，犬子雪祭第1晚的晚間6點至8點半，在湯澤商工會議所的戶外空間還會舉辦呼應祭典的「千之雪燈」活動，將許多小朋友畫出心願的紙條圍在燭台外圈，上千個燭台在雪地上組成一個個大小圈圈，在冰天雪地的夜晚中，畫面格外溫馨。

許多人都帶著自家愛犬來祈福，即便沒有養狗狗的人也會來這裡一賭萌犬風采。（何書青攝）

美食攤販匯集會場旁的街上，讓民眾打打牙祭。（何書青攝）

室內會場販售犬子祭相關紀念品。（何書青攝）

接下來，湯澤市另一個歷史悠久的盛大祭典「七夕繪燈籠祭」也將在8月5日至7日為期3天登場，屆時市區街道上將展出一系列細膩美麗的七夕繪燈籠繪畫，活動期間也會有繪燈籠比賽，也少不了街邊小吃攤販、表演、抓金魚遊戲等多樣夏日祭典活動，此時也是許多女性穿著傳統日式浴衣、打扮得優雅漂亮的日子，都為祭典增添吸睛度；而到了夜晚，點燈後的繪燈籠吸睛指數加倍，放眼望去描繪日本和服仕女圖的數百盞繪燈籠相當壯觀。

犬子雪祭現場開賣守護符及給愛犬配戴的御守。（何書青攝）

犬子雪祭吊飾、守護符及給愛犬配戴的御守等，都是熱門商品。（何書青攝）

【小安峽溫泉／湯之宿元湯俱樂部】

湯澤市東邊的小安峽地區受惠於地熱，讓此處因温泉而繁榮。位於這裡的「湯之宿元湯俱樂部」是CP值高的溫泉之旅的推薦住宿地點。湯之宿元湯俱樂部周遭的建築物不多，且鄰近著名壯觀的「小安峽大噴湯」，旅人可以在此享受大自然風景圍繞的度假時刻。

「千之雪燈」活動，每盞燈上寫著小朋友們的心願。（何書青攝）

畫風細膩的日本和服仕女圖繪燈籠。（何書青攝）

踏入大門後便是都是榻榻米地板，日本味十足；通往大眾風呂的榻榻米走廊地板下，更貼心設置地暖，即便天氣冷也不擔心赤腳走去泡湯。湯之宿元湯俱樂部分為5種房型，其中還能選擇附帶房內溫泉的房型，喜歡空間寬敞的旅人可選擇樓中樓房型，樓上有桌椅及舒適的榻榻米床鋪空間，樓下是客廳及衛浴空間，浴室內還帶有療癒香氣的檜木浴缸溫泉，不用出房門就能輕鬆享受。

餐食方面，湯之宿元湯打造的會席料理晚餐令人驚艷，精心融入了許多在地特色食材及做法，像是使用在地牛肉的皆瀨牛朴葉燒、名聞遐邇的秋田米、加入秋田米棒的火鍋、紫色古代米御飯及稻庭烏龍麵等，日式經典的岩魚甘露煮、新鮮生魚片等也嘗得到。到了早餐時間，是精緻的和風餐點，一樣有融入當地特色美味，還有窗外雪白世界陪襯。

位於小安峽溫泉地區的湯之宿元湯俱樂部。（何書青攝）

【雪地健行】

湯之宿元湯俱樂部可選樓中樓房型。（何書青攝）

房內的檜木浴缸風呂讓人身心療癒。（何書青攝）

在小安峽大噴湯約15分鐘車程左右，還可到小安峽溫泉附近的TOKOTON YAMA露營場，這裡到了雪季可以預約報名雪地健行的活動，在專人解說及帶領之下，便能穿上為旅人準備的雪鞋及禦寒衣褲，在童話般的銀白色世界裡漫步、探險，即便初次體驗的人也不用擔心。

泡湯完大啖湯之宿元湯的會席料理晚餐是一大享受。（何書青攝）

在湯之宿元湯享用早餐也有美麗的雪景陪襯。（何書青攝）

【佐藤養助 稻庭烏龍麵】

來到湯澤市絕對不能錯過名列日本3大烏龍麵的稻庭烏龍麵，創始起源便是來自秋田縣湯澤市的佐藤養助稻庭烏龍麵，更是日本天皇指名御用的烏龍麵，現在已經傳承到第8代。稻庭烏龍麵口感特色與一般烏龍麵不同，麵條製作得細長又滑順Q彈，分為熱湯麵及冷沾麵，喜歡特別彈牙口感的饕客一定要試試沾麵系列。

在TOKOTON YAMA露營場可來場雪地健行。（何書青攝）

佐藤養助在湯澤市的總本店除了能享用餐點，一旁也有伴手禮店能購買限定划算商品，而不論是在此用餐或購買商品消費，都能免費獲贈一包稻庭烏龍麵製程多餘切出的麵條料包。若想更深入了解稻庭烏龍麵的歷史，餐廳旁也設有介紹歷史的空間；此外，賓客也能報名參加工廠參觀，並能讓親身體驗製作。

【Matsuya松屋蕎麥麵】

佐藤養助稻庭烏龍麵在湯澤市的總本店。（何書青攝）

佐藤養助稻庭烏龍麵的冷沾麵。（何書青攝）

蕎麥麵也是在日本必吃的美食，而在湯澤市的這家Matsuya松屋蕎麥麵可是當地人都爭相排隊的人氣名店，每碗麵都是現場新鮮製作，搭配酥脆香甜的天婦羅，美味程度讓原本不喜歡吃麵的人都不知不覺吃完一整碗。蕎麥麵有許多口味可選，且價格相當親切，所以即便是因料理為當場製作、且不接受預約訂位而使得等候較久，整天仍吸引人潮排隊。

【藝舞妓餐廳／Ishikawa 料亭石川】

創立百年的餐廳「料亭石川」是相當適合宴客、品嘗精緻的日本會席料理的餐廳，店內裝潢充滿古典和風氣息，有許多傳統日式榻榻米的用餐包廂；最特別的是，能選擇在餐期欣賞藝妓、舞妓表演，氣質優雅溫柔的藝妓也會來替賓客斟酒、互動炒熱氣氛，這也是來到日本一定要體驗的傳統文化魅力。而同樣有藝妓表演的用餐體驗，在京都的價格更是高昂，來到湯澤市不妨到這裡來開開眼界。

湯澤市的松屋蕎麥麵每碗都是現場新鮮製作。（何書青攝）

炸得香酥可口的大塊天婦羅搭配令人胃口大開的蕎麥麵是推薦必嘗。（何書青攝）

【木村酒造】

秋田縣優越的氣候條件，使得這裡的清酒在日本的生產量及銷售量表現亮眼，喜歡日本酒的旅人到湯澤市，可別錯過秋田第2古老、擁有400年歷史的釀酒廠「木村酒造」，這裡不僅能參觀歷史悠久的酒造沿革、釀酒器具及作業環境，也能購買到許多限定酒款及周邊商品。此外，廠內更大方讓賓客免費拿取一袋袋製酒所產出的酒粕，還體貼地附上料理說明，讓人拿回家後融入料理烹製出不同的美味。

「料亭石川」提供賓客選擇在用餐期間欣賞藝妓表演。（何書青攝）

【石孫本店 味噌・醬油釀造廠】

「石孫本店」是超過170年的釀造老舖，旅人到這裡可以走訪遵循古法，天然釀造出味噌及醬油的地方，從一開始的米、大豆、小麥等原料，透過傳承百年的技術及器具等，製作、發酵成香濃的調味聖品，所有製成都能在此一覽無疑。

「木村酒造」為秋田第2古老的日本酒釀酒廠。（何書青攝）

「木村酒造」歷史悠久，旅人也能在此參觀各式傳統的釀酒工具及了解歷史故事。（何書青攝）

「木村酒造」內不僅販售限定酒款，還有許多周邊商品。（何書青攝）

這裡的商品部販售著琳瑯滿目的味增及醬油商品，選項種類多元；一旁還設置了讓賓客DIY烤仙貝的空間，在烤完仙貝後，可以隨個人喜好口味，在仙貝上加上石孫本店特製的幾款味噌醬料一同享用，品嘗不同的仙貝風味。

*飲酒過量 有礙健康*

在「石孫本店」除了能一步步參訪傳承古法的味噌及醬油釀造製程，也有多款商品能購買。（何書青攝）