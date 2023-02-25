這種好閨蜜真奇怪！女子因向閨蜜抱怨「現任對象」不給力，竟然被閨蜜回應「願意出借『砲友』」，起初，她覺得奇怪沒當作一回事草草帶過，豈料，閨蜜又在次提起「要不要3P」，讓她非常傻眼，但後來在一次與閨蜜的喝酒聊天中，不敵酒精催化，竟然答應「蒙眼3P」，過程中，卻因閨蜜砲友一句話，讓她心中的不安瞬間崩潰且大哭。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示某天和閨蜜抱怨「現任對象」不給力時，開玩笑要閨蜜幫忙介紹，沒想到，閨蜜竟然打算將「砲友」借給她，還稱讚「很好用」，她聽了之後有些傻眼外，但她也沒當作一回事，認為是閨蜜開玩笑而帶過。

然而，日後她與閨蜜、閨蜜砲友3人的聊天之中，閨蜜不時會在她們面前提到「要不要3P」，讓她非常不能接受，但沒想到，在某次心情不好找閨蜜喝酒聊天時，閨蜜藉著2人酒精催化之下，試圖說服她「3P」的事情，她便半開玩笑表示「你先說服他(閨蜜砲友)再來說服我，我可能勉強能接受」。

豈料，閨蜜砲友竟然被說服，於是在半推半就下，她戴起了眼罩開始進行，但她因尷尬不時笑場，直到閨蜜離開後，僅剩2人在場，在過程中，對方突然一句「妳真的不覺得這樣很奇怪嗎？ 」，讓她心中的不安瞬間崩潰且大哭，認為2人都是無法跨越這樣的關係，最後2人衣服穿上，當作沒發生過任何事的繼續聊天。

文章一出，網友紛紛留言表示「建議妳遠離這個所謂的姐妹，個人猜測她的原生家庭和她之間可能存在某種問題或危機，但妳幫不了她」、「奇怪的是你姐妹，你怎麼會跟這種人當朋友的」、「沆瀣一氣」、「其實你也算是有玩到了，不用自我催眠說沒有」、「就是一群炮友而已」、「噁心！自己說有那個崁跨不過去，還不是做了，有愛撫就算是做了，年輕人玩得好嗨」。