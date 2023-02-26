全民戴口罩令，持續812天。2月20日起，除醫療院所、大眾運輸等兩大指定場域強制佩戴，其餘採建議或自主佩戴。入口網站「Yahoo奇摩」22日起針對「你會繼續戴口罩嗎？」進行網路民調，截至25日晚上11點30分，高達61.8%的網友表示，一定會繼續戴口罩。

「Yahoo奇摩」22日起針對「室內口罩令鬆綁後，你身邊脫口罩的人多嗎？」進行網路民調，截至25日晚上11點30分，已有逾4800名網友投票。42.8%的網友表示身邊脫口罩的人幾乎沒有，41.0%網友也認為不太多；7.0%網友表示非常多，6.9%表示還算多；2.3%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到：「你會繼續戴口罩嗎？」有61.8%的網友表示一定會繼續戴口罩，22.7%表示可能會；8.2%網友表示不太會，5.1%表示完全不會；2.2%不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你繼續戴口罩的理由是什麼？（複選）」進行調查，44.2%的網友認為繼續戴口罩的理由是防範空污，32.4%認為戴習慣了，15.9%脫脫戴戴很麻煩，13.8%指口罩尚有存貨，12.3%表示不用表情管理，9.0%表示懶得打理容貌，5.6%表示容貌焦慮，4.1%表示已沒在戴口罩，2.2%選其他，1.7%不知道／沒意見。

而詢問民眾「你不戴口罩的理由是什麼？（複選）」時，有54.4%的網友表示還會繼續戴口罩，28.4%的網友表示不戴口罩是覺得悶熱，12.1%認為講話比較清楚，8.1%跟隨政府鬆綁腳步，6.6%不想花錢再買口罩，5.8%擔心長痘痘，4.6%工作需求，5.2%選其他，4.5%不知道／沒意見。