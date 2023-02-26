新冠疫情大幅度影響大眾生活，許多人心情鬱悶。英國一名心理學家分享自己的四大快樂良方，盼助人走出情緒低谷、好好過生活。

《每日郵報》報導，英國中央蘭卡夏大學（University of Central Lancashire）講師朵斯威華許（Lowri Dowthwaite-Walsh）說，過去幾年經由大量「幸福快樂」心理介入實驗，讓她找出幫助自己的方法。她大方分享重拾快樂人生成功率最高的4招：經常運動、留時間給家人好友、心懷感謝、多抱一抱寵物，這些都是產生知足感受的關鍵。

朵斯威華許強調，快樂的人往往人際關係良好，身體也比較健康。

■讓身體動起來

慢跑的人常說，慢跑後很開心，不僅有亢奮感，也不易焦慮。這項說法已獲研究支持，養成運動習慣能提振情緒、減少壓力、降低憂鬱風險。朵斯威華許說：「久坐不會讓我身心快樂。每天我會快走至少1小時。我也喜歡游泳、跳舞、做瑜珈。」

運動能讓大腦產生多巴胺，增加快樂幸福的感受。（資料照／路透社）

英國國民保健署（NHS）指出，每天快走10分鐘就能鍛鍊耐力、燃燒多餘熱量，促進心臟健康。快走門檻為每小時4.8公里。

紐約大學2016年研究顯示，僅僅做1次流汗運動就足以讓自己感受到改善心情的效果，大腦好幾個部位會加速分泌多巴胺、血清素，都是讓人產生快樂感受的化學物質。

■重視人際關係

愛情、友誼、家庭，都有影響自身情緒的能耐。朵斯威華許直言，社交連結對於整體幸福與生活滿意程度很重要，「要找時間與另一半、家人、朋友交談、傾聽、分享心情、享受愉快時光，這是我力求優先養成的習慣」。

把一些時間留給另一半、家人、好朋友，也是維持幸福感的良方。（圖／Shutterstock）

英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University，NTU）2016年一項近4000人研究發現，與他人、群體連結感越強的人，對於自身生活也益發滿足。2019年另一項研究指，心情不好的時候，人們會與親友產生更多互動，心情愉悅時互動反而少一些：「原因可能出在我們天生就會為了幸福感而尋求快樂與支持。幸福感穩定的時候，我們會去從事其他活動。」

■心懷感謝

常言道，對自己擁有的一切心懷感謝，就會覺得心滿意足。朵斯威華許說，「每天找出感謝的對象，譬如條列自己遇到的好事、要感謝的人事物，這個舉動幫助我的思緒更積極、快樂」。

每天寫「感謝日誌」或記下讓自己產生感激之情的小確幸，讓自己培養幸福感。（圖／Shutterstock）

她表示，這個儀式有很多種進行的方式，「比方每天寫感謝日誌，手寫或用手機打字存檔都行」，有些App還能每天提醒你記錄。

美國加州大學河濱分校（University of California, Riverside）2018年研究發現，光是寫一封謝函就能明顯促進幸福感，這還發展成對抗憂鬱症的「感謝療法」。哈佛醫學院2021年研究指，表達謝意會讓人更快樂，「心懷感謝就能確認生命裡的養分」。

■與寵物多相處

寵物是許多人的快樂泉源。已有研究證明，花時間與寵物共處能提升人體血清素與多巴胺濃度。美國克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）精神科醫師曼諾（Jane Manno）曾說，遛狗、輕拍狗狗，甚至只是坐在狗狗身邊，都能拉抬上述兩種快樂賀爾蒙的濃度，提振情緒。

寵物與飼主共度歡樂時光，可促進彼此的幸福感。（資料照／美聯社）

英國利物浦大學（University of Liverpool）研究12個養狗的家庭發現，飼主與狗共享快樂時光，雙方幸福感均上升。

朵斯威華許補充，不少研究指出，家中寵物能為家庭成員提供陪伴，可減少憂鬱與焦慮發生。