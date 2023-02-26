一般人的印象中，老年人生理機能衰退，健康狀況也不如年輕時候，不過中國浙江有一名百歲人瑞，身體仍相當健康，沒什麼太大的毛病，讓人跌破眼鏡。

據《浙江在線》報導，餘杭區瓶窯鎮大觀山村有一名101歲俞奶奶，每天最開心的事就是打麻將，一天要趕2場，從73歲就愛上這項活動，每天早上4點左右醒來，7點就去和牌友們打麻將，只要有麻將打，整天心情就很開心，晚上比多數老人都早睡，5、6點就要休息了。

據了解，俞奶奶身體硬朗、頭腦靈活、思路清晰，走路也不用拐杖，除了可以自己打理好，家裡的事情也都是由她負責，甚至能夠洗衣做飯，樣樣都難不倒她。特別的是，老年人應該都要吃得清淡，但她最愛啃骨頭，像是雞爪、鴨爪、豬蹄等，此外還喜歡小酌，基本上能喝小半杯塑膠杯，偶爾晚上睡不著也會喝一小杯。

俞奶奶除了聽力退化，沒什麼大毛病。（圖／翻攝自浙江在線）

俞奶奶除了這2年聽力退化，其他可以用耳聰目明來形容，醫院體檢顯示有一點高血壓，其他毛病都沒有，而且一顆牙都沒掉，嗑上一整罐山核桃不是問題，被醫生稱讚心肺像是70歲的狀態。不只如此，俞奶奶的心態也超級好，年輕時在碼頭做搬運工，為了養家各種體力活都要做，包括搬磚頭、扛大米等，54歲退休後還是閒不下來，直到70多歲又開始做生意，背動百斤的大米送貨到山上。

俞奶奶總共有5個孩子，老大今年71歲，最小的小妹59歲，她驕傲地說：「自己有9個玄孫，是五代同堂其樂融融的大家族！一家子聚在一起，起碼要3桌不然都坐不下」。

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