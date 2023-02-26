香港天王劉德華出道多年，憑著帥氣外貌、自然演技加上親民、謙虛的作風，讓他擁有大批忠誠鐵粉的追隨。不過，人紅是非多的他也曾因為高人氣帶來橫禍，在23年前曾傳出劉德華得罪「東北教父」劉湧，還因此遭他為難，不過後來也傳出劉湧的下場相當悽慘。

根據大陸媒體的報導，劉德華曾在2000年接受「東北教父」劉湧的邀請，到瀋陽舉辦個人演唱會，在當時造成相當大的騷動，也吸引大批粉絲湧入，但當天劉德華身體狀況不適，因此將原定演唱的30首歌減為25首歌，但此舉卻引來劉湧的不滿，加上劉湧聽到身邊的人認為劉德華這次的表演不夠賣力，讓他氣到當下就給劉德華一記耳光，甚至還將原本談好的演出費300萬元降為150萬元，並拿著槍指著劉德華的頭向他撂下狠話「這裡不是香港！」讓劉德華損失慘重。

而當時因劉湧叱吒東北一帶地區，行事作風相當兇狠、剽悍，許多人都對他避之唯恐不及，因此事發之後就不了了了之，但2個月後大陸官方突然進行大規模的掃黑行動，劉湧也因此開始逃亡，不過最後還是被警方抓到，在2000年7月遭到警方拘留，最終在2003年12月遭到判處死刑，震驚不少人。而劉德華本人雖鮮少提及此事，但遭劉湧施暴又詐財的事件，與劉湧過去在當地的種種事蹟仍在東北遼寧一帶廣為流傳。