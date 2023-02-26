中國是稀土行業的龍頭，先前傳出中國商務部擬定禁止出口技術的目錄，包括稀土技術出口，其可能成為反擊美國封殺的重要手段。值得關注的是，近期瑞典也發現歐洲最大稀土礦床，但外媒卻分析要實際開採並不容易的關鍵。

根據華爾街日報報導，瑞典政府下屬礦業企業Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag稱，今年1月發現的稀土金屬礦藏，根據估計儲量達100萬噸，是歐洲最大的稀土礦藏。

但分析師指出，上述礦業企業的稀土開採業務可能會面臨重重障礙，困難點在於，其礦山中稀土氧化物的富集水平較低；此外，還包括需要一系列生產中心和配套設施，才能滿足對這些氧化物的多步加工，這些因素也可能掌控不了。

諮詢公司Wood Mackenzie能源轉型與電池原材料業務主管Suzanne Shaw則說，稀土的供應鏈很長，稀土開採出來後，通常會被加工成某種精礦，而後提煉成碳酸鹽、分離成氧化物，然後才用於生產磁鐵，因高昂的生產成本加上專業技能的匱乏，也造成更多障礙。

總部位於布魯塞爾的智庫歐洲政策研究中心說，全球約60%的稀土開採活動目前都在中國進行，中國掌握著絕大部分的稀土供應鏈，包括91%的精煉、87%的氧化物分離以及94%的磁鐵生產。

中國投行中金公司則指出，中國對全球稀土產業具有全面的控制力，在儲量、礦產量、冶煉和磁材供應方面，分別占全球的37%、60%、94%和93%；此外，中國在稀土萃取分離及具體的金屬和合金生產技術方面，更處於世界領先地位，如果將相關技術明確列為禁止出口，將是對海外產業封鎖的有力反制措施。