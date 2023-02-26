35歲的大陸女星張嘉倪過往在《延禧攻略》飾演最美妃子順嬪，戲外她和老公買超（買鏡宇）結婚後育有2子，豈料兩人的婚姻卻不敵7年之癢，男方於去(2022)年傳出帶女網紅邵晴開房，更於今年元旦在三亞跨年時，被網友直擊身邊有美女相伴，一時掀起熱議，不過張嘉倪似乎並未受風波影響，專注於事業之中，然而近日出席活動，卻遭網友酸：「老態明顯。」

張嘉倪日前出席時裝周活動，以一身黑色露肩禮服亮相，婀娜多姿的體態，配上冷感的表情，滿滿女神氣場讓粉絲們看的相當過癮，尖叫連連。豈料，除了在張嘉倪微博中可看見該活動的照片外，事後也有人曬出她零修圖的臉部近照，讓網友看得直呼：「好顯老！」

微博上日前盛傳網友釋出的一系列張嘉倪近照，照片中可見到張嘉倪的魚尾紋以及眼袋細紋異常明顯，且因為皮膚鬆弛，頸紋也浮現出來，讓網友看了紛紛留言開酸：「五官看了好男性化」、「果然不只我一個人不覺得她美。」

然而，除了有粉絲指出：「哪裡憔悴了，誰沒點黑眼圈、皺紋啊！生圖(未修圖)這樣已經很美了。」大部份的網友仍紛紛拜倒在她的石榴裙下，更為她如此消瘦的的身體感到心疼，留言：「女神真的特別美」、「姐姐要多吃一點啊」、「她好像有顏值牛逼症。」