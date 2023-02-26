美女主播劉芯彤口條流利、台風穩健，加上亮眼外型，深獲觀眾喜愛，不吝嗇與網友分享私下生活的她，近來透露某年全家人慶祝父親節時，雙親突然提到死後名下財產要如何分配，更透露背後動機，讓她直呼：「我覺得長輩可以學起來」。

劉芯彤透露雙親拿出親筆書信，內容寫到死後名下財產如何分配，接著便要姊弟三人簽上姓名，等於認可分配制度，至於雙親為何要這麼做?她表示母親看過太多長輩過世後，子女為了遺產爭翻天的例子，像是遠房親戚長輩過世後，即便僅留一點遺產，手足都能爭到翻臉不認人，最後連兄弟姐妹都當不了，甚至還有長輩為了要省遺產稅，生前就把錢分批過給小孩，沒想到遺產分光後，小孩就與雙親斷絕聯繫不再往來，不禁感概根本是家庭悲劇。

劉芯彤強調雙親寧可把錢存在戶頭，主要是孩子為了錢便不會將他們棄置不顧，還能藉此考核誰比較孝順，未來就可以多拿一點，若不孝順的休想拿走半毛錢，不過對於兩老撂下的狠話，她則是強調三姊弟都是發自內心孝順，絕對不是為了錢，但也提出多年疑問：「劉爸劉媽從頭到尾都沒讓我們知道兩老有沒有錢呀！每次都說孝順可以多拿一點，這一點是大點還是小點還是奈米點？我們都不知道呀」。

不過對於母親這招，劉芯彤表示長輩可以學起來，加上三不五時憑著氣勢喊話，孩子就會乖乖回家，畢竟「有錢都能使鬼推磨，難道會叫不回孩子回家孝順嗎」，但也強調絕對不要讓小孩發現自己到底有沒有錢，接著更開玩笑表示：「再不濟你看錢錢上就有好幾個小孩，親生的不回來也不用怕，因為錢錢一拿出來，想過什麼樣的生活，都還任由你自己選擇，想豪爽的花就豪爽的花」。