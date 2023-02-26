透過「存股」創造被動收入甚至累積退休基金已經許多人理財的主要方式，有網友分享存股元大高股息ETF（0056）的經驗，從出社會開始每年存8張0056，累積下來每年可拿到超過14萬的股利，等於每個月被動收入增加超過1.2萬，引起網友們熱烈討論。

一名30歲網友在PTT論壇上發文表示，自己月收入約5萬，若加上年終，一年可以存約30萬，加上傾向追求長期投資、增加穩定的被動收入，所以從出社會開始，目標一年存8張0056，到現在已經長達8年。

原Po表示，長時間下來已經累積超過60張，距離目標64張只剩下一步之遙，而若依照0056最近一次的配息來計算，預計一年可領到超過14萬的股利，換算每個月加薪快1.2萬。

此外，原Po也分享，最重要關鍵在於定期定額與長期投資，如果有空看盤的話，低於成本價就會再加碼存，增加累積資產的速度。

文章引起網友們熱烈討論，留言區更意外釣出持有150張0056的大戶，該網友還透露，希望能累積0056與另一檔科技ETF各365張（已存約200張）屆時退休後能依靠這兩檔ETF的股利應付日常生活，輕鬆退休。