德媒披露，俄羅斯向大陸廠商購買100架可攜帶彈頭的無人機，雙方正在進行協商，最快可能4月交付。對此，大陸官方回應稱這是假訊息，表明「中國大陸不向衝突地區和交戰方提供任何軍售」。

德國明鏡週刊23日報導，俄國軍方已與大陸西安冰果智能航空科技談判採購100架ZT-180無人機，陸企同意於4月出貨，冰果還計畫向俄羅斯提供零件和技術，協助俄國每月量產100架無人機。軍事專家指出，ZT-180無人機可攜帶35至50公斤的彈頭。

報導指出，大陸解放軍掌控的一些企業計畫為俄羅斯蘇愷-27和其他機型替換零件，甚至已打算在貨運單據上造假，讓軍用飛機的零件偽裝成民航機零件。

荷蘭公共廣播公司NOS上月曾報導，荷蘭廠商晶片經由陸企流入俄國。報導指稱，有專家分析，烏克蘭軍方沒收俄軍火箭彈、直升機和無人機等武器，發現在27件武器中有10件安裝來自荷蘭的晶片。

美國國務卿布林肯接受美媒訪問時說，大陸正考慮提供致命援助，並警告任何對俄國的軍援，將對雙邊關係造成嚴重問題。

德國總理蕭茲也表示，「我已經告訴中國代表，無法接受提供武器給俄羅斯。」

對於德媒稱大陸賣給俄方100架可以攜帶彈頭的無人機，中國大陸外交部則回應稱這是假訊息，表明「中國大陸不向衝突地區和交戰方提供任何軍售」。

大陸外交部發言人汪文斌說，中方在軍品出口上一直採取慎重、負責的態度，不向衝突地區和交戰方提供任何軍售，中國所做的一切歸結於一句話，就是勸和促談。

汪文斌也批評美國散布中國大陸可能向俄國提供武器的消息，是捕風捉影、對中方誣衊抹黑之詞。