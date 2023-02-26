美國總統拜登（Joe Biden）去年簽署晶片法案，加大對美國半導體產業的扶持，而台積電也前往美國亞利桑那州設廠，規劃先進製程。不過前立委郭正亮25日表示，不看好美國半導體產業的發展，他認為台積電在台灣能成功主要是因為文化特質跟公司紀律。

郭正亮在節目《深喉嚨ONLINE》指出，半導體最重要的不是技術突破，而是製造良率，以及企業文化要有一定紀律。他分析，晶片產業能做起來的國家基本上都在儒家文化圈內，如韓國、日本、台灣等，主要原因是這些地方的人願意吃苦耐勞、加班、認真賺錢，此文化特性是美國不具備的。

他還提到，美國高階人才與台積電公司文化落差極大，很少會像台灣人一樣，念到博士還去當工程師加班。他認為，台積電的責任制沒有辦法在美國落實，不像台灣人被分配到任務，就算上班到晚上11點也要做出來，美國人下午5點半一到馬上就會下班。

郭正亮舉明基電通併吞西門子（Siemens）為例，結果出現台、德雙方研發團隊對立的情況；他還指出，台積電赴美設廠，可能會成為英特爾（Intel）的人才庫，到時候高階工程師三年合約一到，恐怕一堆人為了拿綠卡跳槽到英特爾。