明（2024）年即將舉行總統和立委選舉大選，目前各方人馬陸續表態，引發各界關注。對此，有意角逐文山、中正立委的台北市議員徐弘庭25日就表示，「台灣民眾黨主席柯文哲將是2024意外的變數」，同時徐更強調，「民進黨主席賴清德先逼出黨內的反賴勢力或對手現身，進行壓制；同時更比較出國民黨還在懸而未決，這是套雙殺計」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，對於2024總統大選的人選，徐弘庭認為，國民黨應「採協調、不要辦初選」，因依照過去的經驗可以發現，候選人經常因為初選的情況而受傷，而國民黨又不能再讓選民失望，加上現在民進黨總統以及立委的選舉辦法已出爐，4月就會產生大選人選，徐弘庭也坦言，「這是賴清德很聰明的策略，先是逼出黨內的反賴勢力或對手現身，進行壓制；同時對外則是比較出國民黨還在懸而未決，這是套雙殺計」。

另外，徐弘庭認為，柯文哲在2024會是意外的變數，「明明知道無法當選，卻要分散在野聯盟，撥亂反正就是要政黨輪替」。

徐弘庭還提到，這次國民黨很多年輕一輩出來參選立委，並不是因為自大或大頭症，反而是出自於再不成長、未來國民黨的年輕世代會面臨歷練不足的窘境，他們擔心就算有機會政黨輪替，未來仍得面對政黨生存延續的問題。