2024大選將屆，是否藍白合受關注。但23日立法院召委選舉中，民眾黨團選擇與民進黨團合作，被解讀與藍營各走各路。國民黨黨務人士說，仍會爭取最大在野多數合作。但有藍委認為，召委選舉已為藍白兩陣營合作埋變數，沒有不能一戰。

國民黨團總召曾銘宗緩頰，在立法院各項攻防過程，各黨團都會爭取讓自己影響力與利益能到最大，無可厚非，且召委選舉在國民黨團中屬於黨團自主事項，黨中央不會過問，相信民眾黨團也是如此，與後續是否藍白合的連結應有限。

曾銘宗說，這會期召委選舉民眾黨團未與國民黨團合作，但下會期也許就有不同合作模式。不過曾也直言，民眾黨在立法院攻防選擇與執政黨或在野黨合作，確實也涉及在政治市場中自我定位問題。

有藍委則表示，常設委員會召委選舉後，周三（3／1）程序委員會召委選舉將是一個更關鍵的指標，若民眾黨團仍選擇支持民進黨團，讓民進黨全權主導立法院新會期議程安排，那後續2024有沒有藍白合作，態勢就會更明朗。

立法院此次召委選舉，原國民黨團爭取與民眾黨團合作，在教育與衛環委員會尋求突破，結果卻再上演去年「綠白合」戲碼，讓民眾黨團被解讀帶頭破壞在野合作，國民黨立委林為洲就開砲揶揄，綠白合作封殺國民黨在野監督，「未來藍白互信恐怕蕩然無存」。

相關發展也讓藍委對2024藍白合作更加質疑，有藍委就直言，民眾黨太多次選擇都是以眼前利益極大化為前提，沒有核心思想，即使一時合作，若之後情勢有變，態度可能也會有所不同，不是穩定結盟的理想對象。

該藍委表示，迎戰2024大選，當然要整合所有在野力量，但國民黨最重要還是要有一隻夠強的母雞，將整體勝選氣勢拉起來，促成西瓜效應，這樣爭取合作時也就不怕別人亂搞，若無法合作時，也可減少搶票衝擊，沒有不能一戰。

也有藍委分析，2024總統大選與立委選舉連動，藍白要合作，存在非常多要解決的難題：總統大選部分，民眾黨主席柯文哲是否願意擔任副手？對整體選情加分多少？都要評估；立委選舉部分，藍營可預期優勢選區參選爆炸，怎麼禮讓？

藍營內有聲音解讀，若2024總統大選三腳督，可望重演去年底台北市長選戰。該藍委表示，若國民黨2024能夠自推夠強母雞，即便民眾黨在2024總統大選走自己的路，選戰格局確實會與去年台北市長選舉近似。

不過這位北部藍委直言，就目前可能人選看來，民進黨2024可能的總統參選人賴清德，與去年民進黨台北市長候選人陳時中相比，仇恨值沒這麼高，若明年總統大選國民黨推出的母雞不夠強，民眾黨又走自己的路，將是一場苦戰。