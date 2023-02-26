國內再釀缺蛋危機，國民黨籍經濟委員會召委呂玉玲邀農委會、經濟部等單位，本周三（3／1）、二二八連假後第一天上班日到會專題報告，但「主角」農委會書面報告至今未送立院，經濟部報告也僅3頁。國民黨團質疑，至今沒有應對方案？

黨團總召曾銘宗表示，缺蛋危機並非是這一、兩天的事情，農委會若積極任事，應對方案應早有準備，要提交書面報告應沒有這麼困難，但如今二二八連假都已經開始，農委會報告卻仍不見蹤影，不認真，也不尊重立法院，予以譴責。

曾銘宗也點名批評農委會主委陳吉仲，「皮、好辯」，拍胸脯保證的事每次都跳票，施政只會大撒幣，事情做不好還臉不紅氣不喘，現在國內不只缺雞蛋，連雞肉都缺，陳若還無有效應對政策，就應該下台。

國民黨團人士則表示，國內缺蛋問題嚴重，但從這次要求相關單位專題報告結果來看，民進黨政府一副好像無關緊要，農委會報告至今寫不出來，主管百工百業的經濟部報告也僅有3頁，內容不痛不癢，亂寫一通，敷衍了事。