41歲男星潘瑋柏近年來將演藝重心轉往大陸，陸續參演多部人氣綜藝，受到許多粉絲喜愛，然而身高173公分的他屬於易胖體質，時常因為身材「忽胖忽瘦」，引起外界議論，沒想到潘瑋柏竟疑似拿這件事當作「地獄梗」，近日現身「甜心教主」王心凌的IG，原先對方只想表示謝意：「謝謝潘帥請客」，結果他竟回應：「不用客氣！請保守我體重的秘密！」，笑翻一票網友。

23日潘瑋柏和王心凌吃完日本料理後合照，可見潘瑋柏戴著黑色報童帽及粗框眼鏡，並搭配深藍色牛仔襯衫及黑色T恤，簡單打扮卻十分有型，身旁的王心凌則托腮露出絕美笑容，並將頭微靠在潘瑋柏的肩上，顯見兩人私下的好交情，值得注意的是，由於潘瑋柏坐得離鏡頭比較近，臉看上去大又圓潤，讓他的體重再度成為焦點。

潘瑋柏和王心凌聚餐後合照。(圖/王心凌 IG)

王心凌在貼文寫道：「謝謝潘帥請客」，結果潘瑋柏竟回道：「不用客氣！請保守我體重的秘密！」，等於是開自己忽胖忽瘦的體質開玩笑，未料王心凌直接接他的梗：「好！我不會告訴別人的」，爆笑對話讓網友紛紛留言：「保密委員上線了」、「那心凌必須出來好好說說潘帥體重」、「如果被潘帥威脅了就眨眨眼」、「我們這些老粉都能猜出體重來啦」、「潘帥的體重每天都在變動，忽胖忽瘦」、「好在他最近是變瘦了。」

潘瑋柏疑拿自己體重當作地獄梗。(圖/潘瑋柏 微博)

劉畊宏和王心凌都配合潘瑋柏的玩笑。(圖/潘瑋柏 微博)

此外，疫情期間靠著自創「毽子操」，令演藝事業再度翻紅的劉畊宏，也做出直球回應：「嗯……是秘密嗎？」，網友見他殘忍揭開真相，紛紛直呼：「教練，逆襲回潘帥就靠你了」、「好可愛的劉教練」、「想看你帶潘帥練」、「不虐一下看來是不行了」、「請幫我們家潘帥維持身材。」