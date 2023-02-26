花蓮1名謝姓女子在民宿舉辦慶生會，而和謝姓女子同為義工團成員的陳姓男子，在參加該慶生會時，因用手握雞蛋對著謝女頭部敲擊的方式慶祝，結果造成謝女腦震盪、肌肉拉傷，甚至罹患憂鬱症，至今持續就醫服藥中，謝女提告後，花蓮地院審理後，依傷害罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金。

句判決書記載，110年4月中旬，1名謝姓女子與陳姓男子同是義工團成員，2人在參加民宿舉辦的慶生會上，陳男手握雞蛋敲擊頭部方式替謝女慶生，豈料，這一敲導致謝女頭部外傷合併腦震盪、肌肉拉傷送醫，事後謝女也對陳男提告。

法院審酌，2人同為義工團成員，2人之間未能充分溝通，陳男任意拿雞蛋敲擊謝女頭部，導致謝女除有外傷，又罹患憂鬱症，至今仍然持續就醫與服藥，陳男於審理時坦承犯行，也有意願和謝女達成和解，但是因陳男無法負擔謝女求償的金額，雙方無法達成和解，花蓮地院依傷害罪，判拘役30天，得易科罰金。