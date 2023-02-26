樂團宇宙人與麋先生日前在英國、瑞典演出，特別兩團首次在倫敦聯手共演，身處百年劇院改建而成的Live House「Scala London」，踏在歐美搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）、魔力紅（Maroon 5）、幽浮一族樂團（Foo Fighters）等曾站過的舞台演出。

讓宇宙人與麋先生的團員各個都無比興奮，現場也吸引千名滿場觀眾一睹兩團的精彩表演，甚至有歌迷專程從愛爾蘭飛到倫敦朝聖，讓坐了30幾個小時飛機，頂著時差演出的他們大為感動。

從北歐飛到西歐，宇宙人與麋先生除了演出之外，也不放過任何空檔、當起倫敦觀光客，福爾摩斯博物館、大笨鐘、西敏寺、大英博物館、倫敦塔等熱門景點看好看滿，當然也到了全世界披頭四（The Beatles）樂迷必來朝聖的「艾比路」，兩團在路口開心合影，致敬傳奇搖滾樂團披頭四。

宇宙人與麋先生為期10天的歐洲行，先飛往零下溫度的瑞典北雪平的音樂節演出，第一次到瑞典的他們，也趁空體驗當地流行的共享代步工具-電動滑板車，享受在街頭馳騁的景色和悠閒。瑞典的美麗景緻和悠閒步調也意外吸引以諾的目光，竟然動念想在當地置產，他還特別查了當地房價，折合新台幣約700萬即可享有海邊獨棟美房，「這邊空氣很好，房子漂亮，景色又優美，好像很適合退休後的生活！」