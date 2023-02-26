28歲香港名媛蔡天鳳24日驚傳遭肢解分屍，兇嫌竟是前夫一家包括前公婆、哥哥和前夫，不過其實離婚後的蔡天鳳，非常照顧前夫一家，包括他們住的豪宅均是蔡天鳳所提供的，且就在5周前，前夫親哥Antony才托蔡天鳳的福，見到甄子丹本尊，如今卻涉嫌合謀犯下碎屍惡行，引來社會罵聲不斷。

上月16日蔡天鳳出席電影新片首映會，結束後曬出活動照片和影片，其中一張便是和甄子丹的雙人合照，雖然Antony未入鏡，但他事後在個人IG限時動態，分享甄子丹上台致詞的畫面，諷刺的是，Antony受雇於蔡天鳳，擔任她的私人司機，且常陪伴蔡天鳳慶生、出海玩樂、聚餐等等，還有不少發文以「兄妹」來相稱，無論公務或私生活均相處在一起，未料竟因金錢問題，惹出這起悲劇。

蔡天鳳5周前出席首映會，曾和甄子丹合照。(圖/蔡天鳳 IG)

蔡天鳳離婚後，仍會透過慶生等活動參與前夫一家的生活。(圖/Antony IG)

根據《香港01》報導，Antony身上揹負23.8萬港元債務(約93萬新台幣)，蔡天鳳跟他一同擔任「粉紅佳人有限公司」及「熊熊小食有限公司」的董事，去年5月因合約問題，被追討13萬港元(50萬新台幣)。此外，Antony還曾到洛杉磯遊學，卻被周圍友人評價：「個性較為浮誇」，從IG上來看，可見他穿著名牌服飾、開名車以及各種美食照，生活過得相當舒適。

目前，他的IG帳戶已被網友挖出，不少網友湧入責罵：「你一家人都X種」、「還我們Abby」、「個性真的好差，惡人真的有惡相」、「靠女人過得風風光光，卻做這種事。」