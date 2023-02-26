波蘭能源巨頭PKN Orlen今天宣布，已停止透過德魯斯巴輸油管接收俄羅斯石油。根據合約內容，該管線的供應量約佔Orlen總需求量的10%。

PKN Orlen在發給法新社的聲明中說，「俄羅斯方面已停止透過德魯斯巴（Druzhba）輸油管向波蘭輸送石油。」

該公司強調，上述狀況不會影響對波蘭客戶的供應，現在開始所有訂單都將透過海運交貨。

在一天前，歐盟才剛同意就烏克蘭戰爭對俄國實施第10輪制裁措施，包括將121名個人和實體追加至制裁名單，包括伊朗無人機製造商。

波蘭去年宣稱有意實施一項「激進計畫」，即在2022年底全面停止從俄國進口石油。

不過，國有資產部副部長馬萊茨基（Maciej Malecki）告訴國會，波蘭與俄國石油生產商OAO Tatneft的供應合約尚未到期，這意味波蘭每月仍須向俄國購買20萬噸石油。

近年來，波蘭已在很大程度上實現石油與天然氣供應的多元化。根據馬萊茨基的說法，與Tatneft的交易是目前波蘭與俄國之間「唯一」的能源採購合約。（譯者：施施）1120226