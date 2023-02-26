K6劉家凱日前推出個人首發單曲：電影《關於我和鬼變成家人的那件事》插曲〈Come with Me〉，邀請主角林柏宏一同合唱。關於林柏宏的參與，劉家凱形容像是遇到歌聲上的「靈魂伴侶」、彼此的嗓音頻率完美互補貼合。

林柏宏則形容：「第一次聽到這首歌，就覺得印象非常深刻，看完電影都會記得這首歌，然後會不由自主地唱起來，所以接到這個邀約就覺得『不敢相信!』很興奮覺得一定要來一起玩。」

電影票房迅速破億後，粉絲敲碗主唱人何時可以首唱？家凱承諾：「今年應該有機會現場唱給大家聽，畢竟是首唱，需要多點時間籌備，認真找歌唱老師上課中。」林柏宏打趣說：「那我先祝福家凱舉辦小巨蛋的演唱會!美夢成真!

圓滿成功。」

而拍過吳青峰MV、這次又跟家凱合作插曲，是否覺得跟蘇打綠有緣份？柏宏直呼：「有耶!有一些特別的能量讓我們有各種合作，真的很有趣。」

最後問及是否有信心騎進金馬獎？劉家凱透露，「讓我幻想一下入圍金馬的感覺，除了不敢相信還是不敢相信，2022年已經託偉豪導演的福，池塘怪談的配樂拿到金鐘獎，如果再入圍金馬就證明偉豪導演品味過人(開玩笑)，做配樂的唯一目標只有一個，就是能幫電影加分，這是我全情投入的唯一理由，入圍 或得獎都會當作可遇不可求的緣分，如果評審願意看見我，我也一定大力擁抱 」。