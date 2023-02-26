本周台灣網球網球再傳捷報，男子好手許育修在印度班加羅爾挑戰賽男雙奪冠，詹詠然、詹皓晴姊妹檔則是杜拜女網賽女雙亞軍。
許育修這一站男雙和韓國選手鄭允成合作，兩人一路挺進到決賽，台北時間25日於決賽以3比6、7比6（7）、11比9力克印度地主組合錢德拉瑟卡（Anirudh Chandrasekar）／帕拉夏斯(Vijay-Sundar Prashanth），許育修贏得個人本季首座冠軍，也是生涯第5座ATP挑戰賽男雙冠軍。
暌違7個月再度合拍雙打的詹家姊妹，上一站杜哈打進8強，本周杜拜站成績更上層樓，晉級路上擊敗過大會頭號種子及第3種子，闖進到最後決賽，是妹妹詹皓晴繼2018年與中國大陸楊釗煊聯手打下杜拜女網賽女雙冠軍後，相隔4年再戰本賽女雙決賽，姊姊詹詠然則是首度於杜拜女網賽女雙爭冠。
杜拜女網賽女雙決賽雙詹面對俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／珊索諾娃（Liudmila Samsonova），在先輸一盤劣勢下硬是將比賽逼到搶十，才以4比6、7比6（4）、10比1敗下陣來而屈居亞軍。
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