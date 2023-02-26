工作人員在柯文哲及黃珊珊步入終點站後，頒發完賽證明給2人，恭喜2人完成目標。(林雅惠攝)

甫結束白沙屯媽祖9天8夜徒步進香的民眾黨主席柯文哲，25日清晨偕前台北市副市長黃珊珊再度挑戰騎自行車「一日北高」，從清晨6點開始從台北關渡宮出發，在寒冬中騎了369公里，最終於26日凌晨3點18分抵達終點站高雄市大義國中。

上百名柯粉聚集在大義國中，在柯文哲車隊進入時高喊：「台灣的選擇、柯文哲」，「勇往直前、堅持到底」。柯粉也熱情的準備了魚丸湯、滷味及香蕉，讓柯文哲等人進食補充體力，使得柯文哲相當感動，臉上露出開懷笑容。

不少柯粉在大義國中捕捉柯文哲完賽的畫面，民眾黨籍立委張其錄也早早在現場等候，工作人員在柯文哲及黃珊珊步入終點站後，頒發完賽證明給2人，恭喜2人完成目標。

順利完成一路北高，被問到心情，柯文哲表示：「今天太冷了，冷到不正常」；黃珊珊則說：「屁股很痛、腰很痛、手很動，感覺手腳都不是自己的，不過我畢業了，很開心」。