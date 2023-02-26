【愛傳媒陳朝平專欄】俄烏戰爭一周年，遠在台灣的、估計根本沒去過俄國、烏克蘭、也沒親臨烏克蘭戰場的國策研究院文教基金會，不甘寂寞，也舉辦了座談會，牽強附會地討論「俄烏戰爭周年：兩岸與國際大變局」。

號稱某智庫諮詢委員的某先生說：「俄烏戰爭對中共的啟示，就是要想盡辦法斷絕台灣跟美國的所有關係。」這話，只說對了一半。俄烏戰爭對中共最重要的啟示，應該絕不上美國挑撥離間、挑釁說事、栽贓誣陷的當！

某先生又說：中共對台全面發動「疑美論」認知戰，而台灣社會應該了解所謂「疑美論」，其實際內涵就是「投降論」。某先生應該去問問尼加拉瓜、伊朗、伊拉克、蘇丹、敘利亞、阿富汗、巴基斯坦、索馬里、葉門的「信美派」，他們當年是投降了？還是被出賣了？他們後不後悔？該不該疑美？或者，就近去波蘭等地的難民營，問問烏克蘭的難民，疑美乎？信美乎？

另一位號稱特約研究員的先生說：台灣應該順應當前民主與專制國家對峙的情勢，並效法烏克蘭總統澤倫斯基的高度，從「抗中保台」的格局走向「民主保台」。

民主保台？特約研究員先生是在批評台灣不民主嗎？特約研究員先生要不要進一步談談，箝制言論是民主嗎？大量軍購可以保台嗎？號稱全球最民主的美國，二戰後侵略了多少國家？民主保台，是要台灣永遠效忠美國？還是效法美國「侵略」大陸以保台？

至於要台灣效法澤倫斯基的高度，不知道指的是澤倫斯基在美國置產的那檔子事？還是澤倫斯基執政團隊大發戰爭財的那檔子事？特約研究員先生不知，這兩檔子事，台灣不惶多讓。

還有一位雲裡來雲裡去的院長大人則預料：烏克蘭將在春季展開新一波戰略反攻，這波反攻將比去年秋季反攻，更具優勢。

院長大人從未親履戰場，如何知道去年秋季反攻的成效？秋季反攻如有成效，戰事還會拖到今天？春季反攻若更具優勢，烏克蘭戰死的數十萬官兵、1500萬難民、滿目瘡痍的基輔、還能恢復往昔安和樂利的光景嗎？

遠端觀戰，所謂學者專家，不談兩岸如何避戰、止戰，不談如何促進兩岸和平與區域繁榮之道，盡在那兒，無知裝有知，附尾美國，搧風點火？

對理性的台灣而言，俄烏戰爭的啟示有三：

一， 國家的命運掌握在自己手中，甘為他國附庸馬前卒，國破家亡。

二， 不能戰，就要和。

三， 對抗換不來和平，談判才能贏得和平。

作者為資深媒體人

照片為俄羅斯、烏克蘭國旗。

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