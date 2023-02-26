【愛傳媒簡秀枝專欄】《鱒魚》，成為癌末病兒的對抗病魔的凱旋歌，音樂翻轉了堅強母親的人生觀，她衷心感謝朱宗慶打擊樂團為她與兒子圓了大夢。

2月22日「世界女記者與作家協會中華民國分會」邀請國家表演藝術中心前董事長朱宗慶在華山文創園區演講，大半生悠遊於打擊樂、藝術行政與教學的朱宗慶，除了淘淘不絕細說往事，也播放一些影片，其中有一則紀錄音樂圓了抗癌男孩夢想的感人故事，讓與會聽眾，為之動容不已。

演唱會後，央求朱宗慶董事長把影片再分享給我，回到家反覆觀賞，感動不已。我心裏十分好奇，為什麼住院500天的小男孩，在生命結束之前，會渴望聽到朱宗慶打擊樂團為他演奏《鱒魚》？！

在追蹤樂曲的過程中，最後從YouTube 找到1969年版的錄音，當年才子佳人完美的《鱒魚五重奏》，令人嘆為觀止。

一、我們還可以為病兒做些什麼！？

故事發生在1995年的台北榮總醫院，朱宗慶親自率領「朱宗慶打擊樂團」在大廳為癌末小男孩李典儒演奏《鱒魚》，小男孩在家人與醫護人員陪同下，聆賞演出，不多久含笑逝別留下淒美感人畫面。

朱宗慶董事長舊影片重播，他想證明音樂的魅力無法抵擋，該樂團克服所有困難，使命必達，圓了小男孩與母親的心願，用音樂傳愛，成為他推廣音樂的核心價值與目的。

影片一開始，跳出憔悴的母親廖素禎，她語帶感恩，娓娓細訴當年以音樂為兒子圓夢的經過。

以前，她們住高雄，朱宗慶打擊樂團在高雄招生，她的兒子參加「兒童先修班」，是第一屆學生，孩子很喜歡上課，回到家也喜歡敲敲打打，把課堂所學，帶回家練習，他勤於練習，也敲打得有模有樣，順利畢業，從此喜歡上好聽的聲音，尤其對音樂特別有感覺。

身為母親的，樂在心底，希望給兒子找更多相關課程，希望他把音樂帶入生活。但好日子沒有過太久，命運跟她開了一個天大的笑話，好端端的兒子，被診斷出罹患惡性腦瘤。

剛開始，她還以為，孩子很強壯，只要好好治療，會否極泰來，還他健康。但是一進醫院，沒有回頭路可走。超過500天的住院歲月，兒子日漸憔悴，音樂成為母子相依為命，唯一的安慰。

兒子在發病之前，他們正好學會一首西德民謠，叫《鱒魚》。在醫院她們母子一起哼唱，隨著兒子病情的加重，媽媽每天唱那一首歌陪伴兒子，從兒子睜著眼睛看她唱，到後來只有閉目聆聽。母親無怨無悔，一遍又一遍地唱著，故意把小鱒魚唱得可愛，而把漁夫唱得咬牙切齒。

然而，眼看著兒子越來越虛弱，快要走到生命盡頭，心想兒子喜歡音樂，曾經從「朱宗慶打擊樂團畢業」，能否為他完成最後心願—能不能邀請「朱宗慶打擊樂團畢業」為兒子演奏《鱒魚》，當作他對抗病魔的凱旋歌！？

這樣的動機一升起，她扒在兒子耳邊跟他說，她可以感受到兒子的善意回應，是熱切期待的。但她一想到「朱宗慶打擊樂團」是那麼知名的大機構，朱宗慶本人日理萬機，又那麼繁忙，怎麼可能理一個小屁孩，猶豫不決。

日後，兒子的狀況時好時壞，有二、三次情況嚴重惡化，整個容顏非常難看，幾乎呈現出死像，但每次好像又又驚無險，勉力撐了過去。

她察覺，兒子想聽《鱒魚》演奏的心願未了。

於是，她鼓足勇氣，輾轉向「朱宗慶打擊樂團」提出那樣的望想，但她自忖實現的可行性不高。

沒想到，「朱宗慶打擊樂團」很快就有了回應，他們願意思考如何幫忙，後來她才知道，《鱒魚》是五重奏，以弦樂與鋼琴，從來沒有專為打擊樂器寫的譜。

很快地，朱宗慶帶著樂手，把小男孩的心願當作一件重要的演出，洽接醫院，研究場地，更重要的，改寫樂譜，並利用一星期時間，把臨時編寫的曲譜，熟練起來，同時達到全團合奏的效果。

演出當天，榮總大廳擠滿了人，不只小男孩出席，還有許多病患、醫護人員、看病民眾、媒體，朱宗慶親自領軍，當架好樂器，全體團員一字排開，以90度的大鞠躬，向對抗病魔的小鬥士致敬，非常富儀式性。

朱宗慶並親自解說曲目，德國作曲家與作詞家的傑作，是首五重奏，即大中小提琴以及低音大提琴、外加鋼琴，該團花了一個星期時間，從改編、練習、合奏，用最大的誠意，讓不可能的任務完成，一圓小鬥士與母親的心願。

小男孩安靜聆聽樂團演出，最後安詳辭世。堅強的母親，當天沒有掉下一顆眼淚，勇敢地握著兒子的手，告訴孩子，他是勇士，而樂團奏出的每一顆音符，都在頌揚他的勇氣，是《鱒魚凱歌》。瀕臨死亡的兒子，顯然非常喜悅與感動。

音樂會結束，記者湧上來「照顧孩子這麼久，最讓你難過的是什麼？！」第一個問題，，就把ㄍㄧㄥ得緊緊的母親問哭了。是的，兒子住院超過500天，看著他日漸凋零，日日夜夜不斷地自問，「我還可以為兒子做什麼！？」

平靜送走了兒子，讓孩子解脫病痛與折磨，飛向藍天白雲，𨍭世投胎。而她，因為那場音樂會，人生觀從此被翻轉，她向朱宗慶表達最誠摯敬意與謝意，放下悲愁，也寬恕自己，迎向眾生，努力找一些快樂的事，回饋社會與大眾。

廖素禎不時仰望天空，與天上的兒子對話，媽媽要謝謝你，你豐富了我的生命！

《鱒魚》的 歌詞，這樣寫的：

明亮的小河裏面，

有一條小鱒魚，

快活的遊來遊去

像箭兒一樣。

我站在小河岸上，

靜靜地朝它望。

在清清的河水裏面，

它遊得多歡暢。

那漁夫拿著釣竿，

也站在河岸旁。

冷酷地看著河水，

想把魚兒釣上。

我暗中這樣期望，

隻要河水清又亮，

別想用那釣鉤

把小魚釣上。

但漁夫不願久等

浪費時光。

立刻就把那河水弄渾

我還來不及想，

他就已提起釣竿，

把小鱒魚釣到水麵。

我滿懷激動的心情

看鱒魚受欺騙。

二、樂壇佳人才子齊聚 經典傳頌歷久彌新

《鱒魚五重奏》（The Trout Quintet），又稱《A大調鋼琴五重奏》，是奧地利作曲家弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert；1797-1828），所寫成的室內樂作品，也是他一生唯一的一首鋼琴五重奏樂曲。

其中第四樂章的變奏曲主題，正是取自舒伯特於1817年創作的同名歌曲《鱒魚》（目錄第550號）。

《鱒魚》原本是一首詩，由18世紀德國詩人丹尼爾·舒巴特（Daniel Schubart，1739-1791）所作。舒巴特因反抗專制政權而遭囚禁，在牢獄中寫下該首詩，揭露統治者的邪惡與殘暴，同時對自由升起熱切渴望，埾堅信自由民主終將取得勝利。

舒伯特將這首詩，譜成歌曲《鱒魚》，再將之變奏譜寫成五重奏的第四樂章。 《鱒魚》五重奏全曲於1819年完成，當時舒伯特只有22歲，受富有的奧地利贊助商兼業餘大提琴家西爾維斯特·保姆加特納（Sylvester Paumgartner）所委約創作。不過，該曲在1829年，即舒伯特去世後一年才出版。

《鱒魚》五重奏的樂器組合是獨樹一格的：鋼琴、低音提琴、大提琴、中提琴及小提琴。其中，低音提琴甚少作為室樂作品的樂器，但舒伯特卻以它取代了慣常的第二小提琴手。

該曲的藝術歌曲，是從德文「Lied」翻譯而來。原是12世紀以來，以德文詩為歌詞的歌曲。以後在18世紀末及19世紀，歐洲文學上和音樂上的浪漫主義先後興起，使得藝術歌曲也迎來了最為繁榮的時期。

舒伯特作為早期浪漫派作曲家，注重詩歌與音樂的結合，創作了6百餘首歌曲，其中大部分是藝術歌曲，其中不乏經典之作。

全曲分為五個樂章：

* 第一樂章：活潑的快板（Allegro vivace），典型的奏鳴曲式結構。

* 第二樂章：行板（Andante）

* 第三樂章：詼諧曲，急板（Presto）

* 第四樂章：主題及變奏曲，小行板（Andantino）－稍快板（Allegretto）

* 第五樂章：絕對的快板（Allegro Giusto）

該曲曾被選入中華民國的小學音樂課本，以及人民音樂出版社的《音樂鑑賞》課本中。英國的電視台的情境喜劇《等待上帝》（Waiting for God ）使用了《鱒魚五重奏》第五樂章開端的音樂作為其主題音樂。美國電影《福爾摩斯：詭影遊戲》中莫里亞蒂教授在片中演唱《鱒魚》。台灣甚至有很多山寨機以此曲作為鈴聲。

有關YouTube 的《鱒魚》紀錄片，包括《鱒魚五重奏》全曲，取自1969年在倫敦演出的音像。

演奏者都是當時的才子佳人，後來都輝煌騰達，在樂壇佔上重要一席地。5大巨星凝結成音樂史上真善美的𣊬間，54年後的今天，仍然動聽悅耳，令人回味無窮。

他們分別是：

1、鋼琴：巴倫波因（Daniel Barenboim，1942-）

2、小提琴帕爾曼（Itzhak Perlman，1945-）

3、中提琴祖克曼（Pinchas Zukerman，1948-）

4、大提琴杜普蕾（Jacqueline du Pré，1945-1987）

5、低音大提琴祖賓·梅塔（Zubin Mehta，1936-）

《鱒魚五重奏》的第四樂章，即以歌曲《鱒魚》的旋律為主題的變奏曲。歌曲的大意是，人心不古，善良與單純，往往被暴力與邪惡所害。

音樂一開始，以小提琴為主奏，輕快活潑，描繪了深山溪流中自然悠遊的小鱒魚，帕爾曼當時才25歲。這位猶太裔，公認是繼海菲茲後，當今世界小提琴巨星。

接著第一變奏，由鋼琴主奏，當時演出的鋼琴家是巴倫波音，也才28歲。他也是猶太裔，當今已是名利雙收的顯赫指揮家與鋼琴家，他的神乎其技，音色清徹悅耳，弦樂貫穿著六連音的琶音，彷彿小鱒魚在清澈的水中，歡喜跳躍，悠然自得。

第二變奏，由中提琴主奏，大提琴演奏副旋律，鋼琴則像回音一樣，補充在每樂句的空間，滴水不漏。小提琴以六連音連續進行，時而急追，時而用琶音，上下翻騰，描繪小鱒魚在水中遊動，另一番風味。22歲的中提琴家祖克曼，以色列出生，他已經是「世界十大小提琴家」僅存的3位之一。

第三變奏低音大提琴與大提琴主奏，渾厚沈重的音樂，似乎讓感受到漁夫的腳步聲。34歲的祖賓·梅塔是印度裔猶太人小提琴家，目前也是當今最具國際聲譽的指揮家之一。

在該樂段中，鋼琴奏出一連串32分音符的上下翻滾的音型，小提琴和中提琴演奏著痙攣似的節奏音型。

第四變奏，和弦，哀傷的情緒，一開始就透過兩個強音奏出，六連音和激昂跳進的音調，在不同的聲部中交替。

漁夫把水攪混，被鈎起的小鱒魚痛苦掙扎著陣陣哀傷，讓人不忍。

第五變奏，大提琴主奏，大提琴奏出對小孩鱒魚的同情與憂傷，25歲的杜普蕾全身都是戱。杜普蕾表情，加上大提琴的悲鳴，如癡如醉，渾然天成。

春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾，杜普蕾以她美得無以復加的才華魅力，在大提琴世界劃下一道炫目耀眼的光茫，28日因病被迫告別樂壇，彷彿隻撲火的飛蛾，留下淒美、但永遠年輕的容顏，以及天忌英才、紅顏薄命的長長嘆息。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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