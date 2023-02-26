巴布亞紐幾內亞規模6.5強震 暫未傳出災情傷亡 07:122023/02/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國地質調查所（U.S. Geological Survey）今天表示，巴布亞紐幾內亞新不列顛（New Britain）地區發生規模6.5地震。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社報導，震源深度為65公里。（譯者：施施）1120226 土敘強震累計4萬6000死 敘國西北救災路線受阻 土耳其震災傷亡人數還在擴大 蔡英文：台灣為重建盡一分心力 土耳其重災區再爆6.4強震 天搖地動驚悚影像陸續曝光 #巴布亞紐幾內亞 #施施 #規模6 #5強震 #未傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美軍事交流突破 國軍赴美受訓擴至營級兵力 04:102023/02/23 政治要聞 布林肯訪土耳其 承諾對土敘再1億美元人道援助 04:052023/02/20 國際 貨幣市場基金規模 今年將破8,000億 04:102023/02/20 金融．稅務 土耳其強震毀建物75萬棟問責包商 564人涉違規 20:302023/02/23 國際 世紀強震發生第14天 土耳其當局宣布除重災兩省外搜救結束 02:452023/02/20 國際 中華女足大勝巴紐 贏向2027世界盃的起點 04:102023/02/24 運動天地 人行傳要求銀行適度控制2月貸款規模 14:392023/02/20 財經 澳洲大學教授在巴紐被劫為人質 傳綁匪要求贖金 14:342023/02/20 國際 土國哈泰省地震罹難增至6人 災民：以為地要崩裂 16:122023/02/21 國際 土耳其6.4地震已3死逾200傷 黎巴嫩也能感受到搖晃 05:332023/02/21 國際 亞太永續債發行量 今年拚增2成 04:102023/02/21 金融．稅務 土耳其災區每3分鐘餘震一次 政府加速重建步伐 09:172023/02/25 國際 《基金》ESG基金市場規模提升 台灣去年領先亞太 14:292023/02/24 財經 土耳其世紀強震撕出300公里大裂縫！外媒：相當於台灣總長 14:082023/02/21 國際 DJ圓圓工作中遇強震 盼各界送暖土耳其照亮復原路 17:262023/02/22 娛樂 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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