台灣交通死亡人數預計再創新高，每年超過3000人因此喪命，其中包括約400位行人，也讓台灣被扣上「行人地獄」的惡名，本刊記者查訪全台肇事熱點，發現最危險路口前三名縣市分別為新竹市、桃園市、台南市，共釀326人受傷。其中新竹市東區的中華路二段、自由路口是全台去年肇事最多的路口，且連2年發生70件以上的車禍，堪稱最危險路口。

台中一對夫妻推著嬰兒車走在斑馬線上，卻遭右轉公車撞上造成母子雙亡；宜蘭一名14歲國中女生行走斑馬線時不幸遭砂石車輾過，當時僅離家50公尺；彰化12歲男童闖紅燈穿越馬路被撞飛不治。這些交通事故幾乎已成台灣的日常。

根據道安資訊查詢網資料，2014年交通死亡人數為3075人，之後便逐年下降，直到2017年觸底為2697人，之後連年攀升，2022年1~11月交通死亡人數為2825人，雖然12月數據尚未出爐，但幾乎篤定全年死亡人數會超越3075人，預計將創下2014年以來新高點。

其中行人安全尤其被關切，CNN日前評論台灣為「行人地獄」，日本人在觀光指南中也特別製作「走在台灣路上要注意的事項」的章節。在台灣，每年都有將近400名行人死於交通事故，依據警政署資料顯示，行人傷亡事故以「穿越道路中」（約47%）最多，「同向通行中」次之（12%），亦即行人事故不是過馬路就是走在車道上被後車擦撞。

再分析行人被車撞的原因，以車輛駕駛「未注意車前狀態」（51%）最多，「搶越行人穿越道」（14%）次之，其餘為酒駕（2%）、未依規定左轉（1%）等。更令人驚訝的是，竟有高達80%的行人不屬於事故第一當事人，意指這些行人只是規矩地走在馬路上就遭車輛撞死。

查閱道安資訊交通網的肇事熱點，2022年1~11月以新竹市東區的中華路二段、自由路口肇事92件最多，造成118人受傷，堪稱是最危險路口，前一年2021年也有71件，造成95人受傷，連2年成為肇事熱點。

從Google街景觀察，發現該地點除了是十字路口之外，同時也位於陸橋之下，不僅汽機車搶道、左轉右轉直行車齊聚、同時也是Ubike租借處，行人下天橋之後的斑馬線也設置在此，也難怪特別容易發生交通事故。

2022年最危險路口第二名是桃園市中壢區幸福街、中山東路交叉口，1~11月肇事87件共126人受傷，是標準的多路口路段，雖然有3個斑馬線，但由於汽機車來自不同方向，所以常發生轉彎車禍事故或搶越行人穿越道，而且經常發生未讓車的擦撞事故。

排名第三是台南市北區長榮路、開元路交叉路口，1~11月共肇事66件造成82人受傷，雖然十字路口寬闊，但由於擠滿右轉、左轉車道，所以容易發生擦撞事故。

CNN日前報導台灣是「行人地獄」，不利於發展觀光，許多外國人可能會因混亂的交通而選擇不來台遊玩。（圖／翻攝自CNN網站）

道路安全須從基礎建設做起，往往需要耗費數十年的時間，如何在短時間內獲得最明顯的改善？成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所專任教授兼系主任鄭永祥認為，「先從危險路口做起！」

鄭永祥說，危險路口有幾項特徵，例如多路口、車輛速度快、轉彎處多等，「多路口就代表會有各種不同方向的車輛、紅綠燈、斑馬線，通通集合在一起自然容易出事。」

以新竹市東區的中華路二段、自由路口為例，建議設置專用紅綠燈，讓轉彎車輛、行人不要同時前進，減少事故發生機率，另外，由於位於陸橋之下，陰影處會讓駕駛人視線不佳，建議增加照明設備。桃園市的多路口路段，目前已經規劃單向道，以減少不同方向汽機車交會的機率，台南市長榮路、開元路則建議規劃專用轉彎道，讓車流區分得更明顯。

回歸道路基礎建設，立委游毓蘭認為要先改善道路權責破碎化的問題，她在臉書發文指出，「交通部授權讓各縣市政府可以各自為政，所以設計出許多令人哭笑不得的號誌和標誌，常常換一個縣市，甚至只是換了一個路口，道路設計與左轉等規定就完全不一樣，這要用路人怎麼安心上路？」

游毓蘭因此提出「交通安全基本法」草案，希望仿效日本，建立課責與國會監督機制，中央與地方政府都能有關於交通安全的明確規範，才能讓交通安全的改善更有效率、系統化地去落實。

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