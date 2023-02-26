台灣交通有多恐怖、行人有多危險？日本有1.2億人口是台灣的5倍多，但去年前11月台灣交通死亡人數2825人，就已超過日本全年的2610人。就連原本與台灣並列後段班的南韓，2021年南韓每10萬人的交通事故死亡率已降至5.26人，而台灣還高達12.67人，南韓的改變就從扭轉「車輛優先」的概念做起。

根據交通部道路交通安全委員會統計，台灣的交通事故死亡率是其他OECD經濟合作暨發展組織國家（美、英、日、韓等）的4至6倍。以鄰近的日本為例，雖然一直都是交通模範生，但「好還要更好」，日本警察廳統計指出，2022年日本交通死亡人數為2610人，創下史上最低紀錄，比2021年還要再減少26人。

反觀台灣，2022年1~11月交通死亡人數為2825人，早已超越日本全年死亡人數，更誇張的是，日本1.2億總人口足足是台灣的5倍多，由此可見台灣的交通事故死亡率相當高。

根據WTO公布資料，2010年南韓每10萬人的交通事故死亡率是11.1人，台灣是14.3人，而日本是4.5人。 2021年，南韓已經下降至5.26人，日本更降到2.1人，而台灣依舊是雙位數字12.67人。

為何南韓能做到？其中的關鍵就在於推行設置「行人優先道路」，限制車輛通行。以首爾為例，扭轉原本以車輛為優先的設計，大幅拓寬行人步道，臉書粉專 《我是台灣行人＠京都 》就有網友分享韓國道路規劃的前後對照圖，例如梨花女子大學附近街道，1996年時有2個車道、無實體人行道，到了2018年則是剩一個車道，人行道大幅拓寬且有保護設施。

來自美國Youtuber崔璀璨已經在台灣居住7年，日前她發布一段影片討論台灣交通。崔璀璨說，曾有一位日本網友拍攝台灣行人走在斑馬線上，而各種汽車、機車逼近、穿越的影片，同時寫「台灣行人的命不值錢」。影片中來自愛爾蘭的Sean說，台灣的人行道非常少，對他來說是很大的文化衝擊，而最奇怪的是「台灣人似乎認為這是無法改善的問題」。

但南韓的改變卻擺在面前，成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所專任教授兼系主任鄭永祥認為，道路交通一直都在「安全」與「效率」之間互相拔河，想要安全，就要犧牲許多的方便，而這在台灣需要跨越重重關卡。

相較於日本平均考5~6次才能取得機車駕照，台灣近年雖然增加考照難度，但仍然顯得較容易取得機車駕照。（圖／報系資料庫）

舉例來說，在台灣考機車駕照非常方便簡單，過去的機車路考甚至只需花3分鐘就能完成，而且考後當天就可以拿到駕照、即時上路，於是就有許多不懂規矩或不理解號誌的機車騎士充斥街頭。

雖然交通部近年來多次增加路考的項目，也將筆試題庫近年來從600多題增加至1600多題，但比起日本對於考照的嚴格仍相差甚多。

日本的機車路考項目多樣，包括直線、直角轉彎、S型彎道、緊急煞車、障礙物閃避、上坡停車起步等項目，而且要到現場才會知道當天的路考路線，平均考照5、6次以上才會通過，正因為難考，駕駛會小心避免違規，以免被吊銷駕照，又得重考一次。

至於汽車駕照的淘汰機制，台灣和日本都採交通違規記點制，同樣是記6點吊扣駕照1個月，不過在台灣，每半年就會歸零重算，日本則是每三年才歸零一次。相反的，如果日本駕駛5年內都沒有違規，可拿到代表優良駕駛的金色駕照，憑金色駕照，買保險還可獲得些許折扣，加強日本人保持優良駕駛身分的誘因。

成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所專任教授兼系主任鄭永祥認為，道路交通一直都是「安全」與「效率」的拔河。（圖／翻攝自鄭永祥臉書）

鄭永祥表示，交通有「3個E」重要概念，分別是執法（Enforcement）、教育（Education）和工程（Engineering），這三者都重要、且要同時進行。例如日本學校會不斷宣導交通政策，校長常常會在朝會叮嚀孩童，「車子就是獅子」，從小養成日本人遵守交通法規，而政府、警察也會徹底執行罰則。

南韓交通事故死亡率下降，除了擴大行人步行區，另一個原因是南韓推動全民交通安全教育，由國家訂定標準，強迫小學到高中必學，老師要編教材受訓，徹底落實學童的交通教育。鄭永祥說，唯有「3個E」都做到，台灣人才會逐漸接受「以行人為主」的道路，才能真正落實道路交通安全。

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