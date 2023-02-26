國民黨對去年九合一選舉期間，違紀助選的苗栗縣前縣長徐耀昌撤銷黨籍案仍懸而未決，傳出將待因違紀參選遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦「確認黨籍存在」訴訟判決確定後再處理。考紀會主委黃怡騰證實，徐黨紀處分案，確實在等鍾案。

黃怡騰表示，鍾東錦確認黨員身分訴訟正在進行，判決結果與徐耀昌是否違紀助選間互有連動，基於尊重司法判斷，徐案也會等事態清楚後再進一步研判，現在處於等待司法判決狀態，等司法確定，才會啟動徐案後續處理。

而去年12月8日台北地院首度審理鍾東錦「確認黨籍存在」訴訟時，建議鍾與國民黨調解，但傳出雙方律師沒有共識，台北地方法院今年1月19日二度開庭時，預定4月6日宣判，但仍希望鍾與國民黨調解、和解成功。

黃怡騰說，台北地方法院去年確實有這樣的期待（指鍾東錦與國民黨調解），不過後來法院就直接再進行審判程序，現在應該就是純粹等訴訟結果出來。

但黃怡騰也表示，因這些都是國民黨曾經的黨員、現任黨員或黨員身分正確認中，都是黨的友善力量，過程中國民黨不排除把握各種機會，採取任何可能的溝通、互動；國民黨需要團結、加強友善力量，能為黨朝憧憬方向發展加分。

為力挺自國民黨違紀參選苗栗縣長的鍾東錦，徐耀昌去年10月2日違紀站台助選，遭苗栗縣黨部考紀會決議撤銷黨籍。原本國民黨中央考紀會去年10月20日要開會議決該案，但卻因故流會。

今年1月12日中央考紀會終於成功開會，但徐耀昌撤銷黨籍案卻再被以「仍待他案」為由，被暫緩處理。2月1日原考紀會主委李貴敏「被」轉任黨副秘書長，就傳出是因是對苗栗縣黨籍處分案緊追不捨，遭明升暗降。

而在李貴敏卸下考紀會主委後，黨內即傳出徐耀昌撤銷黨籍案將暫緩至鍾東錦「確認黨籍存在」訴訟判決確定後再處理，鍾也將重返國民黨聲音。

徐耀昌2月15日親到黨部贈送黨主席朱立倫苗栗特產草莓，也被解讀撤銷黨籍案已輕騎過關。但徐當時受訪僅說，對黨紀處分案「平常心」，尊重國民黨決定，「不要讓黨為難就好」。

黨務人士則澄清，李貴敏升任黨副祕書長，是因李立院事務繁忙，避免主委行政工作影響李立委問政而有的調整，沒有明升暗降問題。

黃怡騰透露，徐耀昌撤銷黨籍案待鍾東錦「確認黨籍存在」訴訟判決確定後再處理，是今年過年後不久，他2月1日到任前就已決定；因兩案互有連動，徐案要處理，像鍾黨籍等有些前提要先確認，「我也認同這樣的決議」。

黃怡騰說，後續徐耀昌撤銷黨籍案處理，也會參考地方黨部意見，權衡當地生態，回頭斟酌當時是什麼原因導致發生這些事情，把整件事情周全思考後再做適當處理，這樣比較圓融、合情合理，也符合國民黨規定。