66歲港星任達華出道45年，因帥氣外表與精湛演技，擁有超高知名度。除了演藝事業以外，任達華在投資方面也相當拿手，至今在全球已坐擁30幾間房產，被封為「娛樂圈樓王」。近日任達華被發現低調現身富人區看房，引起外界好奇。

任達華曾在受訪時透露自己有投資房地產習慣，可以由小坪數開始慢慢換成大坪數。而他認為買房交易的時機最為重要，尤其在SARS和2008年金融風暴時，因為房市價格低迷，他立刻下手投資，穩賺一波，因此得到「樓王」的封號。據悉，他至今擁有超過30個物件，且遍佈全球，包括巴黎、曼哈頓、倫敦、新加坡、北京、上海、海南島等，除了可做度假之用，還有投資放租。

近日，任達華被爆現身大陸大灣區買房，從曝光照片中可以見到，他一身黑色運動裝、並帶著一頂鴨舌帽，正聽著房仲介紹，十分低調，儘管如此還是被民眾認出。而該建案也被眼尖的網友發現，照片中模擬畫面寫著：「廣東博文學校」還印有雅居樂logo，判斷應為大陸中山火炬開發區的雅居樂凱茵雲頂。

任達華被捕捉到一身低調，隨著房仲看房。(圖/微博)

據了解，凱茵是當地出名的富人區，擁有一個超大復合型高爾夫生態生活城，被稱為「中山之王」。港星黎耀祥就定居在此，其環境安逸，地段優渥，且4房2廳約200多萬人民幣（約新台幣884萬）比起香港高房價，相當划算，也難怪任達華會想要多了解該物件。