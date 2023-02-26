香港名媛蔡天鳳昨（26）日驚傳遭鄺姓前夫一家殺害並肢解烹屍，目前警方已將四名嫌犯帶捕歸案，據傳主謀為前公公「球哥」，動機是因掛名的房屋問題而與蔡天鳳有嫌隙，而經警方初步調查，當天前夫與蔡天鳳在車內起爭執，導致她受傷流血昏迷，之後被帶到大埔龍尾村租屋處遭殺害。

根據《香港01》報導，警方初步調查後發現，蔡天鳳在21日預計要到大埔科學園區接與前夫所生的女兒，而坐上前夫哥哥駕駛的七人座轎車，據悉車子行經獅子山隧道時，前夫與蔡天鳳發生爭執，兩人扭打糾纏導致蔡天鳳受傷流血昏迷，車上也採集到少量血跡，之後車子便開往案發地點，被鄺姓父子三人慘忍殺害，隔天公公將其屍體殘肢載走丟棄，而目前尚未尋獲蔡天鳳的頭顱、軀幹及手部。

然而，案發當天住在案發現場的民眾，曾在21日當晚十點多返家時，看見疑似蔡天鳳的女子，隨著3到4人進入屋內，而當他於凌晨出門時，便聽到屋內傳出東西掉落與碰撞的聲響，時間長達十分鐘，另一名附近的女性住戶則表示，當時有聽到案發地點傳出女子與其他人的爭吵聲，但由於聲音太過吵雜，未聽清楚爭執內容，雖爭吵時間長達一小時左右，但卻無人報警。

事實上，鄺姓父子三人在犯案地點殺人分屍，還將殘肢丟進鍋裡煲湯，手段十分殘忍，而警方目前已經在前夫家冰箱發現部分遺體，據悉蔡天鳳去年底因想賣掉前夫一家人居住的豪宅與前公公產生衝突，之後在得知與現任老公尚未登記，若不幸身亡，財產將由與前夫生下的兒女繼承，才讓前公公萌生殺機。