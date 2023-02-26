美國媒體人嘉蘭·尼克森（Garland Nixon）日前在推特透露美國總統拜登（Joe Biden）的「毀台論」，引起軒然大波，此說法遭外交部嚴厲駁斥。而引述嘉蘭·尼克森推文的國民黨前立委蔡正元，昨（25）日在臉書發文指出，尼克森是美國民主黨的樁腳，綠營抹紅他的行為既幼稚又可笑。

蔡正元提到，在尼克森踢爆「毀台論」後，綠營跑出來一堆「小狗仔」，指控他是俄羅斯代理人，他們的根據是，尼克森曾在俄羅斯通訊社主持節目及撰稿，因此講的話就是謠言。

蔡正元說，前立委郭正亮日前曾砲轟民進黨台北市議員趙怡翔，指曾在華府拿台灣高薪的趙，居然連尼克森是誰都搞不清楚；蔡認為這是郭的文雅說法，若說得直白些，就是那些在華府的「小狗仔」，連尼克森是誰都搞不清楚。

蔡正元說明，尼克森有在福斯電視台主持節目，並擔任政治評論家，雖然該電視台立場親近美國前總統川普（Donald Trump），但尼克森也是「美國公民自由聯盟」（ACLU）的董事。蔡正元指出，該聯盟擁有50萬名會員，和每年有一億美元以上的捐款，更是民主黨的附隨組織，「嘉蘭·尼克森正是民主黨的樁腳，也是桑德斯（Bernie Sanders）派系的要角」。

蔡正元認為，尼克森是支持民主黨的活躍媒體人，能得知拜登的猛話，沒什麼好令人詫異的，台灣的「綠色小狗仔們」要抹紅尼克森，也只是自曝其短。蔡正元並嘲諷，拜登和白宮都沒有出面澄清是否講過「毀台論」，綠營上下卻紛紛跳出來替他澄清，並指責尼克森講謠言，實在是幼稚、無知且可笑。