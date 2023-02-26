因歐洲聯盟（European Union）總部所在地而有「歐洲首都」之稱的布魯塞爾，在俄羅斯全面入侵烏克蘭一週年之際，有多項支持烏克蘭的活動，包括23日晚間歐盟主要機構大樓牆面紛紛點亮巨型烏克蘭國旗燈飾、以漫畫壁畫聞名的布魯塞爾市區在24日新添一面由烏克蘭藝術家共同創作的大壁畫等。

今天這場遊行是由「振興烏克蘭」（Promote Ukraine）等4個設在比利時的非政府組織發起。群眾拉起以烏克蘭國旗藍、黃兩色製作的超長布條，釋放藍、黃兩色煙霧，讓滿滿的烏克蘭色彩從遊行起點的主要幹道新街（Rue Neuve）一路漫開。

發起人之一、喬治亞裔的皮塔斯卡雅（Kristina Pitalskaya）告訴中央社，她很感謝有機會向台灣的讀者說話，因為這場戰爭影響全世界，「讓世人瞭解哪些人是和平的敵人，非常重要」。

戰事拖長令人關切是否有「烏克蘭疲乏」（Ukraine fatigue）的支持倦怠情緒，定居布魯塞爾4年多的她說自己、朋友及所有烏克蘭人都沒有疲乏，持續組織活動、傳遞抗暴訊息。

皮塔斯卡雅與一群喬治亞人呼喊「榮耀歸於烏克蘭」，她說今天這個日子別具深意，因為俄羅斯（蘇聯紅軍）也在102年前的今天占領喬治亞，許多前蘇聯國家有共同的歷史傷痛，也對當前局勢有共同的危機感。

舉起自製「烏克蘭得到許多讚賞，但彈藥不夠，一年了，戰爭仍未結束」標語牌的杜洛蒂娜（Dana Dorodina）去年3月與母親逃難來到布魯塞爾。她說這裡的生活雖安全舒適，但她還是想回烏克蘭家鄉，希望戰爭儘快結束。

海外俄羅斯人也挺身而出。庫圖佐夫（Denis Kutuzov）向中央社記者介紹他與俄籍朋友創作的三頭怪獸塑像：「這是我們想要擺脫的三樣東西，中間是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin），右邊是寡頭富豪，左邊是軍隊、特殊武裝部隊，他們是這場戰爭背後的主力。」

他坦言反戰的俄羅斯人過去一年來很不好過，「但烏克蘭人更難過」，雖然個人能做的不多，但他與朋友對受苦的烏克蘭人盡量資助與表達情感支持，「我們真的想要俄國改變，讓俄國自由，讓烏克蘭勝利」。

參加挺烏遊行的比利時人克雷森斯（Marc Claessens）曾在台灣工作3年，他認為世人團結抗俄很重要，特別是台灣：「台灣正被中國威脅，台灣是獨立自主的，但卻面臨與烏克蘭面對俄國時一樣的難題。」

根據2月發布的「歐盟晴雨表」（EU Barometer）官方定期大型民意調查，近2個月歐盟區民眾對烏克蘭仍高度支持，包括91%同意政府提供人道援助、77%贊成財政援助、65%支持軍事援助。

遊行中有各種隊伍，喬治亞人、俄國人、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別人士及酷兒）團體、伊朗女性權益團體等，人們聚在一起爭自由、抗極權，感覺到愈團結，愈有力。（編輯：郭中翰）1120225